Progetti per l’assistenza sociale nel distretto D28 di Barcellona: 30 operatori lamentano i ritardi nel pagamento degli stipendi

Forza Italia Barcellona si è fatta portavoce del malcontento di circa 30 operatori del servizio socio-assistenziale erogato dal Distretto Sanitario D28, che vede nel capofila Comune di Barcellona Pozzo di Gotto, per i ritardi nei pagamenti dovuti agli assistenti sociali, educatori e psicologi impegnati nei progetti P.A.I.S (Patto per l’inclusione sociale dei nuclei beneficiari assegno di inclusione) e P.A.L. (Piano di Attuazione Locale).

“Nonostante tutti gli operatori del settore, dimostrando un grande senso di responsabilità, non abbiano fatto mancare il loro apporto, prestando puntualmente servizio nei 13 Comuni del distretto – si legge in una nota di Forza Italia Barcellona – il responsabile ente capofila Barcellona PG non corrisponde loro gli emolumenti spettanti dallo scorso mese di aprile, creando una vera e propria emergenza sociale a carico dei lavoratori. Il clima di incertezza preoccupa e non poco, perché l’eventuale interruzione di tale progettualità creerebbe un danno di proporzioni macroscopiche che andrebbe a ricadere sui lavoratori e anche sulle famiglie degli 800 assististi. Ci auguriamo che non sia oggi troppo tardi per porre rimedio all’ennesima carenza di un’Amministrazione che troppo spesso manifesta poca attenzione nella gestione ordinaria e straordinaria a discapito di cittadini, famiglie e lavoratori“.

Forza Italia, da anni all’opposizione rispetto alla giunta Calabrò, chiede quindi maggiore tutela soprattutto verso i soggetti deboli: “Si spera che nel più breve tempo possibile si trovi un efficace correttivo all’ennesima inadempienza, corrispondendo quanto dovuto a chi giornalmente si impegna a svolgere con devozione e professionalità il proprio ruolo. Vigileremo e saremo pronti ad ogni necessaria azione politica per far si che non venga messo a rischio di soppressione anche questo essenziale servizio“.