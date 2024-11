Il Barcellona Basket entra in campo solo nel terzo periodo e gli Svincolati ringraziano, vincendo il derby (69-75)

Il Barcellona Basket regala due tempi agli Svincolati Milazzo, che ringraziano e portano via la vittoria dal PalAlberti, in un derby che ha visto vincitori come sempre i tifosi giallorossi.

La prestazione negativa della squadra di casa nei primi due tempi, con un approccio devastante ad una gara così sentita, è la conferma dei limiti mentali e caratteriali di una squadra, dopo l’intervallo è scesa in campo con un altro atteggiamento, ma che nel finale ha pagato caro lo sforzo si rientrare in partita. Negli ultimi minuti è mancata la lucidità per completare la rimonta e qualche fischio dubbio degli arbitri non ha certo favorito i padroni di casa, che hanno perso la partita nei primi due quarti di gara. I parziali di 12-21 e di 17-25 dicono tutto sulla prestazione di Manfrè e compagni, che sono andati al riposo sul -17 (29-46). Gli Svincolati Milazzo hanno avuto invece il giusto approccio alla gara, approfittando dei tanti passaggi a vuoto degli avversari sia in attacco, sia in difesa. Il terzo periodo e l’inizio del secondo sono stati un’altra storia, con Barcellona che ha piazzato un break importante, fino a raggiungere il -2 (59-61) prima del tracollo finale, quando è mancata la forza fisica e mentale di completare una rimonta che sarebbe stata epica.

Merito a Milazzo per la vittoria che la conferma nel gruppo delle seconde in classifica, dietro l’imbattibile Viola Reggio Calabria (che con Barcellona alla seconda di campionato ha rischiato di perdere in casa), mentre i giallorossi restano desolatamente all’ultimo posto e domenica a Rende non possono mancare l’appuntamento con la vittoria, per provare ancora a salvare la stagione e la categoria, unico obiettivo su cui concentrarsi fino alla fine del campionato.