Fumettomania Factory APS, evento per la legalità e l’educazione civica nelle scuole

L’associazione Fumettomania Factory APS chiude il 2024 con il progetto “Diffusione della Legalità e dell’educazione civica nelle scuole”. Il 28 e 29 novembre presso la sala Auditorium del Parco “Maggiore La Rosa”, gli studenti delle scuole di Barcellona Pozzo di Gotto avranno l’opportunità di partecipare a incontri formativi con autori di livello nazionale e internazionale, che discuteranno con loro e con gli insegnanti su come la legalità, la lotta alla mafia, l’identità civica, la libertà, il giornalismo libero e le azioni per affrontare il bullismo, utilizzando come riferimento le le opere a fumetti da loro scritte e disegnate.

La prima giornata (28 novembre, dalle 9:30 alle 12:00) sarà dedicata agli studenti delle scuole medie, che incontreranno Lelio Bonaccorso, disegnatore delle graphic novel “Peppino Impastato”, “L’Invasione degli scarafaggi ovvero La mafia spiegata ai bambini” (Beccogiallo) e “Vento di Libertà” (Tunuè), e lo scrittore romano e antropologo Damiano Gallinaro, che parlerà del tema del bullismo nei fumetti. All’incontro parteciperà anche la Dott.ssa Silvia M. Spina, Giudice della sezione penale del Tribunale di Barcellona P.G.

La seconda giornata (29 novembre, dalle 9:30 alle 12:00), sarà la volta degli studenti delle scuole superiori ed eventuali classi di terza media, che dialogheranno con Paola Cannatella, disegnatrice della graphic novel “Oriana, una donna libera” (Rizzoli), e il dott. Marco Bernardi, presidente dell’associazione “Luigi Bernardi”, che parlerà delle opere di suo padre (figura di spicco del fumetto italiano degli anni ’80 e ’90), focalizzandosi su due romanzi noti al pubblico: “Falange armata” di Carlo Lucarelli e “Romanzo criminale” di Giancarlo De Cataldo.

Alle ore 18:00 ci sarà un secondo incontro aperto alla cittadinanza, con Paola Cannatella e Giuseppe Galeani (sceneggiatore di “Oriana, una donna libera”) e con Marco Bernardi. L’evento sarà arricchito dagli interventi recitativi a cura di Giuseppe Pollicina e dell‘Associazione “Tanti Amici ETS APS”.

Dopo i saluti dell’On. Pino Galluzzo (promotore del contributo straordinario per progetti sulla pubblica istruzione volti alla legalità e all’educazione civica), del Sindaco Avv. Giuseppe Calabrò e dell’Assessore alla Pubblica Istruzione Avv. Viviana Dottore; l’Arch. Mario Benenati, Presidente di Fumettomania, introdurrà i conduttori degli incontri: l’associazione Città Invisibili (giovedi) e la giornalista Katia Trifirò (venerdì).