Barcellona, assegnati 150 mila euro in tre anni per il progetto educativo dell’asilo nido di Sant’Antonino

In tempi brevissimi rispetto agli impegni presi dalla giunta Calabrò con la città, la Regione Siciliana ha notificato la concessione del finanziamento di 150 mila euro destinati all’asilo nido comunale di via Campania a Sant’Antonino per implementare il servizio fino al 2026.

Le risorse sono così articolate: 40 mila euro già disponibili per l’anno in corso, 60 mila euro per l’esercizio finanziario del 2025 e 50 mila euro per il 2026. Il decreto del Dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociale è stato trasmesso ieri al Comune di Barcellona e destina la somma complessiva alle attività del progetto educativo del micronido, comprensive dell’integrazione pomeridiana. Il provvedimento fa seguito al cronoprogramma che l’amministrazione Calabrò ha inviato nei mesi scorsi alla Regione Siciliana riuscendo quindi ad ottenere fondi importantissimi per il servizio dell’asilo nido che è stato ristrutturato negli anni scorsi.

“Abbiamo mantenuto gli impegni presi – affermano soddisfatti il sindaco Pinuccio Calabrò e l’assessore Roberto Molino – e potremo così garantire l’integrazione oraria al personale che ha vissuto alcuni disagi in questi primi mesi di scuola. Il nostro ringraziamento va agli uffici che hanno seguito tutto l’iter ed in particolare a Maria Mamì ed a Salvatore Palano che sono riusciti a risolvere una situazione complessa collegata ai finanziamenti del 2014 per la ristrutturazione dell’asilo, completata nel 2018. Somme che, solo grazie alla determinazione della giunta e degli uffici, siamo riusciti a non perdere”.