Terme Vigliatore, la consigliera Crisafulli chiede chiarezza sul conti del Comune prima della prossima seduta del civico concesso

La consigliera comunale di Terme Vigliatore Chiara Crisafulli, già vice presidente del consiglio, prima di dichiararsi indipendente dopo la rottura politica con l’amministrazione Cipriano, ha inviato una nota dettagliata per chiedere maggiore chiarezza sulla tenuta di conti comunali, in vista dell’approvazione del Rendiconto 2023, all’ordine del giorno nella prossima seduta consiliare.

“Alla data odierna – scrive la Crisafulli nel documento protocollato il 19 novembre scorso – non risulta che lo schema di Rendiconto della Gestione per l’esercizio 2023 sia stato depositato e messo a disposizione dei consiglieri comunali corredato di tutti gli allegati previsti dalla legge ivi compresa la relazione dell’Organo di Revisione Economico Finanziario dell’Ente, in palese violazione. Il Responsabile del servizio economico finanziario non ha attestato che l’Ente trovasi in equilibrio strutturale, e fa presente che gli uffici stanno lavorando alla predisposizione di una proposta di bilancio tenendo conto delle indicazioni fornite dalla Corte dei conti al Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale. L’Amministrazione Comunale ha convocato il Consiglio Comunale per l’approvazione del Bilancio di Previsione 2024-2026, smentendo le affermazioni del responsabile del servizio economico finanziario, in palese violazione dei principi rappresentativi e basilari attribuiti ai consiglieri comunali. Come per il Rendiconto 2023, non risulta che lo schema di Bilancio di Previsione 2024-2026 sia stato depositato e messo a disposizione dei consiglieri comunali corredato di tutti gli allegati previsti dalla legge. L’Organo di Revisione Economico Finanziario, nell’esercizio delle loro funzioni, ad oggi non ha provveduto a riscontrare la richiesta di attestazione formale del permanere degli equilibri di bilancio attuali e strutturali, tenuto conto delle criticità riportate nella deliberazione di approvazione del Piano di Riequilibrio Finanziario

Pluriennale da parte della Corte dei conti, anche alla luce degli elementi novativi rispetto a quanto riportato nel piano medesimo ed alle dichiarazioni rese dal Sindaco in sede di adunanza alla Corte. Allo stesso modo non ha depositato la Relazione al Rendiconto della Gestione per l’esercizio 2023 ed il parere al Bilancio di Previsione 2024-2026″.

La consigliera indipendente Chiara Crisafulli ha così diffidato i funzionari dell’area contabili, ma soprattutto il Presidente del Consiglio ed il segretario dal portare avanti le procedure di approvazione dei due documenti economici senza che le proposte sia state messe a disposizione dei componenti dell’organo consiliare “prima dell’inizio della sessione consiliare in cui viene

esaminato il rendiconto entro un termine, non inferiore a venti giorni, stabilito dal

regolamento di contabilità“.

Si attendono adesso le decisione degli organi competenti in merito alla conferma della convocazione della seduta del Consiglio Comunale per le 10.00 di sabato 23/11/2024, davanti alle osservazioni della componente del civico consesso.