“Nonostante la Riforma Cartabia”: il 30 novembre un incontro a Barcellona sulla violenza di genere

Sabato 30 Novembre alle 16:30 si terrà a Barcellona, presso l’Auditorium San Vito, un incontro per sensibilizzare sulle tematiche legate alla nuova riforma Cartabia, che tenta di modificare i procedimenti penali soprattutto per quanto riguarda reati quali traffico di droga, associazione a delinquere e violenza sessuale. Di quest’ultimo in particolare si parlerà alla tavola rotonda organizzata per il 30 Novembre a Barcellona.

Tra gli interventi ci saranno: la sostituta procuratrice Veronica De Toni; Maria Rita Ielasi, avvocata di Frida e presidentessa di Cammino; Giulia Carmen Fasolo, presidentessa di Frida; Lucia Crisafulli, Assistente Sociale Frida; Maria Grazia Castorina, dirigente psicologico presso NPIA a Barcellona e l’ASP di Messina; Katia Trifirò, giornalista e docente presso l’Università di Messina.

I saluti istituzionali saranno dati da: Pinuccio Calabrò, Sindaco di Barcellona; Roberto Molino, Assessore Politiche Sociali; Viviana Dottore, Assossora Pari Opportunità; e infine Giuseppe Ciulla, Presidente CROAS.