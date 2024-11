La scuola dell’Infanzia dell’IC Balotta ha festeggiato “La Giornata dei diritti”

I bambini e le insegnanti della scuola dell’infanzia di tutto l’I.C. Balotta hanno festeggiato ieri la giornata dei diritti dell’infanzia e dell’adolescente, con una serie di attività presentata presso la sala auditorium del Parco Maggiore La Rosa.

I piccoli alunni dei plessi di via Tempesta, ex Piazza Verga, Oreto, Pozzo Perla, Gala e via Papa Giovanni XXIII si sono impegnati con entusiasmo per rendere speciale questa giornata, attraverso la recita di filastrocche e l’esibizione con canti di gruppo. In questo percorso i bambini sono accompagnati da un personaggio amatissimo e celebre come Pinocchio alla scoperta e alla consapevolezza dei loro diritti fondamentali.

L’iniziativa è stata introdotta dai saluti dell’assessore alla pubblica istruzione Viviana Dottore, dell’assessore alla politiche sociali Roberto Molino e del dirigente scolastico Luigi Genovese.