Basket, stasera alle 20.30 al PalAlberti l’atteso derby tra Barcellona Basket e Svincolati Milazzo

L’attesa per il gli appassionati di basket del comprensorio tra Barcellona e Milazzo è quasi finita. Stasera al PalAlberti si confrontano due formazioni che stanno attraversando momenti diversi nel corso dell’attuale stagione di serie B interregionale.

Il Barcellona Basket, ultimo in classifica, sta risalendo la corrente, dopo un avvio ad handicap, in cui ha raccolto solo due vittorie in nove partite. Un bilancio nettamente al di sotto delle attese, ma che rispecchia quanto espresso fin qui dalla squadra giallorossa, che si è esaltata con le grandi, perdendo di misura, ed è crollate con le squadra di pari livello. Il match con una Svincolati Milazzo esaltata dal secondo posto e da un ottimo cammino nel torneo (6 vittorie su 9) dirà a che punto è la crescita di un gruppo che la società barcellonese sta cercando di migliorare in corsa.

Al PalAlberti è attesa una bella cornice di pubblico, non solo per le promozioni sugli ingressi gratuiti per gli under 18 accompagnati. La tifoserie di casa può e dovrà fare la differenza in un match che vale tanto per la classifica ed in cui il sesto uomo sugli spalti può diventare un fattore.

Ieri intanto nell’anticipo, la Viola Reggio Calabria ha raccolto la decima vittoria consecutiva, in rimonta sul campo del Catanzaro. Ecco il programma con il rinvio al 4 dicembre della gara tra Basket School Messina e Siaz Piazza Armerina, per la convocazione nella nazionale paraguaiana per Vicho Ochipinti.