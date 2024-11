Richieste condanne pesanti per 13 omicidi commessi nella guerra di mafia degli anni ’90 nel comprensorio di Barcellona

Sono pesanti le richieste formulate dal procuratore aggiunto Vito Di Giorgio, nella requisitoria del processo con rito abbreviato in corso di svolgimento davanti al Gup del tribunale di Messina, Arianna Raffa.

Il magistrato, al termine della lunga requisitoria sottoscritta anche dai sostituti della Dda Fabrizio Monaco e Francesco Massara, ha chiesto la condanna all’ergastolo per Giuseppe Gullotti e Salvatore “Sem” Di Salvo e 30 anni per Stefanino Genovese, Giuseppe Isgrò, Carmelo Mastroeni e Vincenzo Miano. Per i due collaboratori di giustizia che hanno consentito di chiarire presunti mandanti ed esecutori di 13 omicidi di mafia è stata richiesta una pena di 15 anni per Carmelo D’Amico e di 12 anni per Salvatore Micale.

I tredici omicidi in questione, commessi in piena guerra di mafia, sarebbero stati decisi dai vertici della famiglia mafiosa barcellonese oer punire alcuni ragazzi colpevoli di aver violato le regole del sodalizio criminale, commentendo furti o spacciato sostanze stupefacenti senza aver ottenuto il “benestare” della cupola. Le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia portano all’esecuzione delle misure cautelari in quella che venne definita “Inganno” e portata a termine dai carabinieri del Ros.

L’udienza preliminare è proseguita con gli interventi dei legali di parte civile, Tindaro Grasso, Vittorio La Torre, Alessandro Cattafi, Ugo Colonna, Massimo Alosi, Stefano Materia e Paolo Pino, mentre è stato fissato il calendario della arringhe degli avvocati difensori, previste per il 27 novembre 2024, il 22 gennaio 2025 ed 29 Gennaio 2025. Il gup successivamente emetterà la sua sentenza.