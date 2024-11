L’Amministrazione Comunale di Barcellona Pozzo di Gotto, in collaborazione con l’assessore alla Cultura Angelita Pino e l’esperto alla Cultura Salvatore Scilipoti, ha indetto la prima edizione della rassegna poetico-artistica “Omaggio ai luoghi del cuore di Barcellona Pozzo di Gotto“. L’evento si terrà giovedì 5 dicembre alle 18:00 presso i saloni dell’auditorium San Vito.

L’iniziativa è un’opportunità per i cittadini di rendere omaggio ai luoghi simbolo della città, attraverso la poesia e l’arte visiva. I partecipanti dovranno inviare entro sabato 30 novembre un loro componimento poetico o la foto di una propria opera d’arte avente come tema un luogo, un monumento o un evento di Barcellona Pozzo di Gotto. Le opere dovranno essere inviate via email all’indirizzo gabinetto@comune.barcellonapozzodigotto.me.it

Ogni partecipante potrà presentare esclusivamente una poesia o un dipinto, non sono ammesse entrambe le opzioni. La mail di adesione dovrà contenere obbligatoriamente il nome e cognome dell’autore, oltre a un recapito telefonico.

Durante l’evento del 5 dicembre, dopo un breve convegno introduttivo, verrà presentato un calendario artistico con gli acquerelli di Fabio Balotta e i pensieri del giornalista Alfredo Anselmo dedicato ad alcuni monumenti di Barcellona Pozzo di Gotto. Successivamente, ogni autore avrà la possibilità di leggere la propria poesia o illustrare la propria opera, che dovrà essere rigorosamente esposta in sala. A tutti i partecipanti verrà consegnato un attestato di partecipazione, la serata si concluderà con un rinfresco.

Per motivi organizzativi, l’Amministrazione Comunale ha stabilito un limite massimo di quaranta partecipanti, qualora dovesse arrivare un numero superiore di richieste, potrebbe essere fatta una selezione in base al criterio cronologico con l’accettazione dei primi quaranta partecipanti che hanno mandato la mail.

Il sindaco Pinuccio Calabrò e l’assessore alla Cultura Angelita Pino esprimono grande fiducia nella partecipazione a questa prima edizione, sottolineando l’importanza di celebrare le bellezze e i tesori artistici, paesaggistici e culturali di Barcellona Pozzo di Gotto.