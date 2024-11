Giornata mondiale in memoria delle vittime della strada: venerdì 22 novembre a Messina

La terza domenica di novembre ricorre la “Giornata mondiale in memoria delle vittime della strada“, un’iniziativa proclamata per la prima volta dall’ONU nel 2005. Durante l’evento si ricordano le vittime degli incidenti stradali e si riflette sulle conseguenze di tali tragedie, non solo per le persone coinvolte, ma anche per i loro familiari e per l’intera comunità.

Anche quest’anno, per commemorare le vittime della strada e promuovere la cultura della sicurezza, la Polizia Stradale ha organizzato a Messina, venerdì 22 novembre 2024, a partire dalle ore 9:30, presso l’Aula Magna del Compartimento Polizia Stradale “Sicilia Orientale” – Sezione Polizia Stradale di Messina dell’Università, un evento dedicato all’educazione stradale. L’iniziativa, è realizzata in collaborazione con partner istituzionali e privati e con l’intervento di testimonial che hanno vissuto l’esperienza della perdita di un proprio familiare per violenza stradale, coinvolgerà gli studenti delle scuole superiori del territorio, mira a sensibilizzare i giovani sul tema della sicurezza stradale e promuovere comportamenti responsabili e consapevoli alla guida.

La giornata si aprirà alle ore 9:30 con i saluti istituzionali della Rettrice dell’Università di Messina, Giovanna Spatari, del Dirigente del Compartimento Polizia Stradale Sicilia Orientale, Nicola Spampinato, e del Direttore Generale del Policlinico di Messina, Giorgio Santonocito. A seguire, verrà proiettato il cortometraggio “Run”, scritto e interpretato da Riccardo Leonelli e diretto da Filippo Lupini. Il cortometraggio racconta le difficoltà legate all’elaborazione del lutto e la resilienza, portando sullo schermo il dolore e la sofferenza derivanti dalla perdita di un familiare in un incidente stradale. Dopo la visione, il moderatore, insieme al Dirigente della Polizia Stradale Antonio Capodicasa ed alle Prof.sse Anna Muscatello e Carmela Mento del Policlinico di Messina, condurranno gli studenti in una riflessione profonda sulla necessità di adottare un comportamento corretto e responsabile sulla strada, per salvare la propria vita e quella di chi ti sta accanto.