L’AVIS, in collaborazione con il Comune di Rodì Milici ha organizzato un’iniziativa lodevole per sabato 23 novembre, a partire dalle ore 9:00, presso la Sala Antiquarium di Rodì Milici, in Via Libertà, si terrà una raccolta di sangue, i prelievi saranno effettuati dalle ore 7:30 alle ore11:30.