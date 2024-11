Michel Platini ospite a Santa Lucia del Mela: un tuffo nel passato per tanti tifosi bianconeri

Michel Platini è stato gradito ospite a Santa Lucia del Mela per i 40 anni della fondazione dello Juventus Club intitolato a Gaetano Scirea.

L’impegno del presidente del club luciese Benedetto Merulla e di tutto il suo staff hanno consentito di realizzare un evento unico nel suo genere, che ha consentito a tanti tifosi bianconeri di compiere un tuffo nel passato, negli anni ’80 che tante soddisfazioni hanno regalato alla formazione juventina.

Con Platini erano ospiti della riuscita serata la conduttrice sportiva di Pressing Monica Bertini, il direttore di Tuttosport Guido Vaciago e il fotografo ufficiale della Juventus Salvatore Giglio.

Le Roi Platini ha ricordato il passato ed i successi in bianconero, ribadendo il suo affetto per la squadra dell’avvocato Agnelli, ma anche la lontananza dal percorso fatto negli ultimi anni dalla compagine juventina. Ha comunque dichiarato che andrà presto a vedere una partita allo Stadium dove non è mai stato.