Inaugurato il Centro Cultural Italo Argentino di Chivilcoy, nato dagli scambi culturali con Barcellona Pozzo di Gotto

E’ stato inaugurato nella città di Chivilcoy in provincia di Buenos Aires il Centro Cultural Italo Argentino, nato a seguito degli scambi culturali con la città di Barcellona Pozzo di Gotto, avviati nel 2015 dalla Pro Loco “Alessandro Manganaro” nella figura dell’allora suo vicepresidente Giuseppe Giunta e Laura Boleso archivista del Complejo Historico Municipal de Chivilcoy, con la collaborazione della Società Operaia di Mutuo Soccorso di Barcellona Pozzo di Gotto del presidente Filippo Cappellano e del vicepresidente Eduardo Bisignani.

La struttura del Centro Cultural Italo-Argentino è stata allestita grazie all’impegno di un gruppo di Chivilcoyanos che, desiderosi di continuare i rapporti intrapresi con la città italiana di Barcellona Pozzo di Gotto, intendono mantenere viva la cultura e la tradizione italiana nella città di Chivilcoy. Uno degli obiettivi dello scambio culturale è quello di un intercambio tra artisti, invitandoli al confronto artistico-creativo tra le due comunità.

I locali del Centro Cultural Italo Argentino “Chivilcoy”, ubicati all’interno del terminal degli autobus in calle Umberto I (esquina Fournier) della città di Chivilcoy, sono stati concessi in comodato d’uso gratuito dal sindaco dott. Guillemo Alejandro Britos e verranno utilizzati per continuare le attività culturali intraprese da dodici anni con la nostra comunità. Il Centro oltre a raccogliere documenti, libri, video della nostra cultura e della nostra tradizione, fungerà anche da contenitore didattico, dove periodicamente si svolgeranno corsi di formazione per l’insegnamento della lingua italiana. A breve partiranno, inoltre, laboratori di musica, di disegno artistico, di decorazione, di psicologia curati dal docente universitario Julian Maiello, etc.

Il Centro già dispone di una piccola biblioteca italiana, con oltre un centinaio di libri italiani tra molti di autori barcellonesi. La biblioteca a disposizione degli iscritti ha una sala di lettura Il Centro ha già diversi iscritti e intende diventare un punto di riferimento e di aggregazione di tutti gli italo-argentini che vivono nella città di Chivilcoy e per tutti quelli che intendono continuare a coltivare la cultura italiana e le sue tradizioni in tutti i suoi aspetti e peculiarità regionali.

Giuseppe Giunta e Laura Boleso hanno iniziato a lavorare alla stesura di un nuovo libro bilingue (replicando l’esperienza del 2014 quando a Chivilcoy fu pubblicata dalle Ediciones Plap una antologia di 50 poeti italiani e 50 argentini) che possa coinvolgere scrittori italiani ed in modo particolare barcellonesi e argentini e presto saranno annunciate le modalità di partecipare alla pubblicazione.

Alla inaugurazione è intervenuto il Segretario di Governo Ezequiel Pinotti in rappresentanza del sindaco Guillermo Britos e ha portato i saluti istituzionali. Durante la cerimonia è stata fatta una videochiamata con Barcellona Pozzo di Gotto a cui sono intervenuti Giuseppe Giunta e Saverio Donato in rappresentanza della Pro Loco “A. Manganaro”, Annetta Paratore, Nerina Fazio, Giuseppe Messina e Vittorio Basile in rappresentanza dell’Associazione Culturale “FilicusArte”, che hanno espresso un plauso all’iniziativa e un ringraziamento per aver contribuito al progetto, il cui obiettivo, oltre naturalmente a continuare ed intensificare gli scambi culturali con nuove e pregnanti iniziative, anche quello di raggiungere un patto di gemellaggio tra le due comunità che pur lontane geograficamente, possono gettare un ponte ideale creando un legame umano, economico, vivificandolo con la creatività e con lo scambio di esperienze.

Questi i componenti del consiglio direttivo: presidente Julian Maiello: vicepresidente Laura Boleso; segretario Rubèn Carlos Bordòn: tesoriere Jorge Oubiñas; consigliere Ernesto Tripe; consigliere Ricardo Esperon; consigliere Mirta Lopez; consigliere Mirta Isabil Flores; consigliere Mirko Gonzalez.

Il gemellaggio tra Barcellona e Chivilcoy

La delegazione argentina è stata più volte ospite della città del Longano, già a partire dal 26 gennaio all’11 febbraio del 2015 e per l’occasione era stata donata alla Basilica Minore di San Sebastiano Martire il simulacro di Nuestra Señora de Lujan patrona dell’Argentina ed al sodalizio della Società Operaia di M.S. una sua raffigurazione in ceramica. Il simulacro della Madonna di Lujan nel corso dell’Udienza Papale svoltasi in Piazza San Pietro mercoledì 8 maggio 2019 venne benedetta da Papa Francesco, grazie all’impegno di Laura Boleso e di Julian Maiello, venuti a Roma per l’occasione dall’Argentina, di Giuseppe Giunta componente del Consiglio Direttivo della Pro Loco “A. Manganaro”, di padre Tindaro Iannello, del coordinatore del gruppo dei pellegrini giunti a Roma Carmelo Midolo, della Prefettura della Casa Pontificia della Città del Vaticano e dell’Ambasciata Argentina presso la Santa Sede che ha garantito i pass per assistere alla cerimonia.

Nell’ottobre 2022 il ritorno della delegazione argentina, composta dal docente universitario nonché scrittore Julian Maiello e Laura Boleso, che donarono un altro simulacro della Madonna di Lujan, questa volta sul versante pozzogottese della città, alla chiesa dei Santi Andrea e Vito e consegnato nelle mani di padre Pietro Benenati, con una breve cerimonia, dopo la messa vespertina del 30 ottobre. La delegazione argentina composta da Jualin Maiello e da Laura Boleso è ritornata in città per la terza volta quest’anno, il 16 maggio 2024 e tra le iniziative programmate durante la loro permanenza, c’è stato l’incontro, sabato 18, con il sindaco Giuseppe Calabrò che li ha ricevuti nella sua stanza nel Palazzo Municipale, a cui hanno consegnato una lettera inviata dal sindaco di Chivilcoy Guillemo Alejandro Britos, con la esplicita richiesta di un gemellaggio tra le due città. Durante la cerimonia è avvenuto uno scambio di doni rappresentanti i simboli delle rispettive città e della loro cultura e tradizione e delle targhe per ricordare l’evento. Per proseguire l’iter del gemellaggio si attende adesso un riscontro da parte dell’Amministrazione comunale di Barcellona.