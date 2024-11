Serie DR1, la Pallacanestro Barcellona oggi in campo alle 18.30 contro la Basket Panormus

La Spamar Pallacanestro Barcellona torna in campo oggi pomeriggio alle 18.30 contro il Basket Panormus nel campionato di Divisione Regionale 1, con l’obiettivo di dare seguito al successo di sette giorni fa con il Basket Erice.

La squadra di coach Restanti oggi ha l’opportunità di proseguire il suo percorso di crescita, per un progetto che vuole continuare a puntare in gran parte sui talenti del comprensorio. L’avversario di oggi ha giocato sulle ali dell’entusiasmo, conquistando la vittoria nelle tre partite fin qui disputate e quindi rappresenta un test importante per Barbera e compagni.

“Oggi incontriamo una squadra molto giovane – afferma Antonio Barbera – che fa della corsa il proprio gioco. Abbiamo preparato la gara al meglio cercando di sfruttare le nostre qualità di squadra e provando a consolidare la nostra difesa che deve essere un punto fermo per poter portare a casa risultati positivi. Ci aspettiamo sempre più gente al palazzo, quindi invitiamo Barcellonesi e non a venire a tifare con noi alle 18:30”.