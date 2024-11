San Filippo del Mela, l’esibizione di Tony Esposito chiude alla grande l’evento “Ciauru”

Il concerto di Tony Esposito e l’esplosione di sapori dell’“Assapura food and wine”, chiudono stasera l’evento enogastronomico “Ciauru”, che per due giorni a San Filippo del Male a messo in luce il turismo esperienzale del comprensorio della valle del Mela.

L’appuntamento con la musica del famoso percussionista napoletano, che spazia da Pino Daniele a Kalimba de Luna, è la ciliegina sulla torta realizzato con impegno dall’amministrazione comunale del sindaco Gianni Pino, con il fondamentale supporto del finanziamento dell’Assessorato regionale per il turismo, lo sport e lo spettacolo guidato da Elvira Amata.

Ieri sera il centro del paese collinare è stato animato dalla sfilata della banda musicale “Amatori della musica”, del gruppo delle majorettes Blue stars e delle scuole di ballo del comprensorio, che hanno esaltato il progetto di agricoltura, enogastronomia e turismo esperienziale che è stato Ciauru.

La serata è proseguita in Piazza Fulci con la rappresentazione “Giulio Cesare e il Mamertino”, messa in scena dall’associazione teatrale “Le nuove immagini”, in collaborazione con “Il mamertino ritrova Giulio Cesare” e la Proloco San Filippo del Mela. Un’opera piacevole, nella quale il regista e gli attori sono stati in grado di far rivivere le gesta narrate da Cesare nel “De bello Gallico”, in cui fa menzione del mamertino, quale vino che gusta con i commensali dei suoi sontuosi banchetti.

Sul palco a seguire le esibizioni di dieci scuole di ballo del territorio, che hanno fatto da apripista a l’attesissima esibizione degli influencer – coreografi Joey & Rina.

Presente l’assessore Elvira Amata, che ha sottolineato ancora una volta come la Regione siciliana stia puntando sulla destagionalizzazione turistica, che passa anche da eventi di questo tipo.