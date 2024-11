L’I.C. Capuana di Barcellona P.G. ha organizzato un flash mob per l’iniziativa nazionale “IOLEGGOPERCHE’”

L’I.C. Capuana di Barcellona P.G., diretto dalla Dott.ssa Carmela Pino, ha partecipato con grande entusiasmo all’iniziativa nazionale “IOLEGGOPERCHE’”, organizzata per promuovere la lettura dall’Associazione Italiana Editori, col patrocinio del Ministero dei Beni Culturali e della Rai e la collaborazione del Dicastero dell’Istruzione, di ALI (Associazione librai italiani) e AIB (Associazione italiana biblioteche).

Il progetto, curato dal Dipartimento Umanistico della Scuola Secondaria dell’Istituto, coordinato dalla Prof.ssa Rosaria Fogliani, prevedeva la partecipazione al Contest collegato a tale iniziativa che quest’anno ha come tema “Il futuro inizia con un libro”. L’evento che è stato presentato si intitola “Libri in passerella: pagina dopo pagina scriviamo il nostro futuro” e si è tenuto mercoledì 13 novembre presso la scuola “A. Martino” di Rodì Milici e venerdì 15 novembre dalle ore 11.30 presso la Scuola “G. Verga di Barcellona Pozzo di Gotto.

Gli alunni dei plessi della scuola secondaria si sono esibiti in un coinvolgente flashmob in cui le pagine dei libri da loro più amati hanno preso vita e hanno sfilato sulla suggestiva scalinata della storica scuola di Barcellona Pozzo di Gotto. Ad arricchire l’evento hanno contribuito anche i preziosi interventi di alcuni alunni che si sono esibiti suonando il violino e il flauto e danzando in balletti dalle spumeggianti coreografie. Molto apprezzato l’intervento della libraia Elisa Calabrò che ha sottolineato l’immenso valore dei libri e della lettura.

Al termine della manifestazione, la Dirigente Dott.ssa Carmela Pino ha ribadito l’importanza di momenti corali come questo all’interno della scuola, momenti in cui ognuno dà il proprio contributo con entusiasmo. “La lettura è una compagna fedele – ha sottolineato – che ci affianca fin dalla prima volta in cui apriamo un libro e accompagna ogni momento della nostra vita. Grazie ai libri cresce la curiosità, e con essa l’immaginazione e il pensiero libero, essenziali per coltivare i propri sogni, affrontare le sfide che il futuro ha in serbo e diventare gli adulti di domani”.