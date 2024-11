Barcellona, si ritrovano dopo 30 anni dal diploma conseguito all’Itet Fermi

Lo scorso 10 novembre dopo 30 anni dal diploma, si sono ritrovati in un noto locale della città i “ragazzi” della I A programmatori, corso sperimentale per questo indirizzo di studi, dell’Istituto Tecnico e per ragionieri E. Fermi di Barcellona P.G..

Emozioni, gioia e bei ricordi hanno animato la serata, conclusa con il taglio di una simpatica torta su cui era riprodotta la foto di classe del 1994. Hanno risposto “presente” all’appello Dario Adile, Irene Bambaci, Cristina Brancato, Giuseppe Bucalo, Giuliana Caliri, Giusy Genovese, Daniela Milone, Rosario Mirabile, Fortunato Pagano, Lucia Pagano, Angela Pinzone, Salvina Pirri ed Agostino Torre.