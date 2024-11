Barcellona, fermato un giovane pusher: sequestrate una quantità di droga sufficiente per circa 2900 dosi pronte per lo spaccio

Un giovane straniero è stato arrestato per possesso di droga ai fini di spaccio. I Carabinieri della sezione di Barcellona, Sezione Radiomobile, lo hanno notato mentre girava per il centro a piedi. Il ragazzo, dopo aver visto la pattuglia dei militari dell’Arma, si è allontanato velocemente dalla zona.

Fermato poco dopo è stato sottoposto a controllo e perquisizione: 250 grammi di hashish è la quantità di sostanza stupefacente ritrovata addosso al giovane.

A questo punto la ricerca di è estesa anche al domicilio dell’indagato, ritrovando 5 grammi di sostanza, assieme a due bilancini sporchi per l’uso, un modello vietato per legge di coltello a serramanico, e per ultimo due cartucce di proiettili calibro 9.

La droga è stata inviata al RIS di Messina per i consueti accertamenti. Da questi risulta una quantità pari a 2900 di dosi da immettere sul mercato illecito. L’individuo è stato invece trasportato nella camere di sicurezza della caserma, in attesa dei provvedimenti dell’autorità giudiziaria.