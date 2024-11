Messina, scoperte irregolarità in un ristorante della fascia Ionica

I Carabinieri della Compagnia di Messina Sud e del NAS di Catania, hanno ispezionato un ristorante situato in un Comune della fascia ionica messinese, nell’ambito dei controlli mirati agli esercizi pubblici dedicati alla somministrazione di cibi e bevande, finalizzati a tutelare la salute dei consumatori.

Durante l’ispezione, i militari hanno riscontrato gravi carenze igienico-sanitarie all’interno del locale. Tra le irregolarità maggiori, sono state individuate gravi lacune nell’attuazione delle procedure di autocontrollo alimentare. In particolare, è stato accertato che non veniva rispettata l’adeguata separazione tra cibi cotti e carni crude, con conseguenti rischi sanitari.

Inoltre, è emerso che l’attività ristorativa era stata avviata senza le necessarie autorizzazioni.Pertanto, i Carabinieri inoltreranno una proposta di chiusura del locale all’Azienda Sanitaria Provinciale (ASP) di Messina, quale autorità competente in materia di salute pubblica, incaricata anche di impartire le prescrizioni necessarie per la messa in regola dell’attività.

A seguito delle irregolarità accertate, a carico del titolare è stata applicata una sanzione amministrativa, per l’ammontare di seimila euro.