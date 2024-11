Le nuove sfide del turismo esperienziale nel convegno che ha aperto l’evento “Ciauru” a San Filippo del Mela

“Amate il vostro territorio e rispettatelo, cogliendo le opportunità di crescita che vi offre”.

Sono stare la parole del sindaco di San Filippo del Mela, Gianni Pino, ad aprire il convegno “Ciauru, agricoltura, territorio, enogastronomia e turismo”, che ha inaugurato ufficialmente la manifestazione in programma oggi e domani nel centro collinare della valle del Mela, finanziata dall’assessorato regionale per il turismo, lo sport e lo spettacolo guidato da Elvira Amata.

In palazzetto dello sport gremito di studenti degli istituti del comprensorio milazzese e filippese, i rappresentanti istituzionali, gli imprenditori e gli esperti nel settore dell’export si sono confrontati sulle tematiche connesse con la vocazione agricola dei territori, l’enogastronomia e le nuove sfide offerte dal turismo esperienziale.

Tra le autorità presenti, oltre al sindaco di San Filippo del Mela Gianni Pino e al vice sindaco Valentino Colosi, il presidente del Gal Tirreno Eolie, Mario Sfameni, il presidente dell’ordine degli agronomi e forestali di Messina, Salvatore Messina e la senatrice Ella Bucalo, componente della Commissione Istruzione al Senato, che ha portato il suo saluto al pubblico e in particolare alle dirigenti scolastiche degli istituti coinvolti nel progetto, ai docenti e agli studenti. “Le scuole – ha dichiarato la Bucalo – rappresentano il nostro futuro. Tutto ha inizio dall’istruzione, che è il pilastro portante di un nazione che vuole sempre più evolversi. In Italia – prosegue – paghiamo lo scotto di non avere figure professionali appositamente formate in base alle richieste del mercato. Con le riforme scolastiche avviate, puntiamo a formare la competenza delle professionalità del futuro”.

Il convegno è stato articolato in due sessioni: nella prima, dal titolo “Dal Produttore al Consumatore: quali gli ostacoli infrastrutturali e logistici da superare – quante le potenzialità dell’export dei prodotti della filiera agricola”, i relatori hanno focalizzato l’attenzione dei presenti sulle difficoltà logistiche e infrastrutturali che la nostra regione sconta anche a causa dell’insularità e della sua posizione geograficamente marginale rispetto al continente europeo. Claudio Amalfa, membro del cda del Consorzio Milazzo Flora, ha spiegato quanto difficoltoso sia il trasporto delle piante, che avviene su gommato, con notevoli costi e in tempi estremamente lunghi. “Vendiamo i nostri prodotti perché sono di qualità – ha detto – ma per farlo siamo costretti a fronteggiare notevoli difficoltà”.

Sulle opportunità offerte da nuovi mercati tra i quali la Bulgaria ha invece parlato il Console onorario della Bulgaria per la Sicilia orientale, Giovanni De Luca, che ha anche lanciato l’allarme legato alla decisione dell’Olanda di sospendere fino al 2025 l’accordo di Schengen, che avrà notevoli ripercussioni di tipo economico. Le conclusioni della prima sessione sono state affidate a Salvo Pogliese, membro della Commissione permanente industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare del Senato della Repubblica, che ha illustrato le iniziative portate avanti per aiutare il settore agricolo, impegnandosi inoltre ad ascoltare le richieste del locale comparto, per cercare di individuare soluzioni alle problematiche evidenziate. “Nell’era della globalizzazione – ha dichiarato Pogliese – è necessario fare sistema. Ben vengano le iniziative, come quella del Consorzio florovivaistico Milazzoflora, che tendono a lavorare in questa direzione”.

E’ stata invece dedicata alle potenzialità dell’agricoltura, la seconda sessione, animata dalla presenza di relatori che hanno raccontato la loro esperienza nel settore. Da Francesco Lipari, imprenditore temerario che ha avviato un’importante produzione di Mamertino Doc con il metodo romano delle anfore, a Grazia Di Paola, rappresentante dell’associazione italiana sommelier, che ha parlato dei progetti formativi posti in essere dall’associazione. Particolarmente amata ed apprezzata dagli studenti, inoltre, la storia di Francesca Giunta, imprenditrice della Valle del Mela formatasi in Svizzera e rientrata nella sua terra, dove ha avviato un progetto lavorativo ispirato alla connessione tra il buon cibo e il buon vino con la cultura e la tradizione. Delle potenzialità turistiche degli agriturismo in Sicilia ha invece parlato Salvatore Miano, referente della Federazione Turismo Organizzato, il quale ha sottolineato anche come spesso si fraintenda il vero obiettivo degli agriturismo, che non è quello dell’ospitalità alberghiera, quanto piuttosto quello di offrire al cliente un’esperienza a contatto con la natura, dove poter degustare i prodotti a km 0.

A chiudere il convegno è stato chiuso dall’intervento dell’assessore Elvira Amata, in video collegamento, che in mattinata ha visitato, insieme con una delegazione istituzionale, l’Istituto Agrario di Milazzo, per un momento di confronto specifico con i docenti e gli studenti che hanno scelto di seguire un percorso formativo nel settore agricolo.

A conclusione del convegno sono stati, inoltre, lanciati 3 video dedicati al florovivaismo, al vino e alla zootecnia, che rappresentano l’incipit di un percorso di proposte di turismo esperienziale che il comune di San Filippo del Mela intende promuovere nel corso del 2025.

La mattinata si è conclusa con l’inaugurazione delle mostre: “Il Maestro del Colore” di Lorenzo Chinnici, a cura della Timeless Art gallery and Jewels in Taormina; “A terra e i nostri iurnati”, a cura dell’Archivio storico fotografico filippese di Salvatore Cambria; “L’Attrezzi”, a cura dell’ UPCF.