La Regione copre i costi per la modifica delle travi destinate al progetto di ricostruzione del ponte sul Mela

La Regione ha stanziato 2,1 milioni di euro per tre infrastrutture nel messinese, tra cui la copertura di costi di 279 mila euro necessari per la perizia di variante sulla progettazione definitiva ed esecutiva per il consolidamento e la ricostruzione del ponte sul torrente Mela.

Ad annunciarlo è stato il deputato regionale di Fratelli d’Italia, Pino Galluzzo: “Porto di Sant’Agata di Militello, scalo Galera a Salina e ponte sul torrente Mela sono le tre infrastrutture del Messinese coinvolte nella rimodulazione dei fondi POC 2014/2020 deliberata dalla giunta Schifani. Un provvedimento atteso e importante per il quale mi sono personalmente battuto e che ora è realtà grazie all’assessorato guidato da Alessandro Aricò”.

La perizia di variante per il progetto del ponte alla foce del Mela si era resa necessaria nell’estate scorsa dove che si era preso atto dell’impossibilità di trasportare le travi previste nel primo capitolato d’appalto attraverso l’autostrada A20 Messina Palermo, a causa dei lavori in corso su alcuni viadotti che non ne avrebbero sopportato il peso. La scelta di trasportare le componenti delle travi, che saranno assemblate nell’area di cantiere per la ricostruzione del ponte sulla S.P. 75 tra Milazzo e Barcellona, ha comportato quindi un maggior costo di cui si è fatta carico la Regione.

Per gli altri due progetti un milione e 193 mila euro sono destinati a lavori nel porto di Sant’Agata di Militello con il prolungamento della diga foranea e la realizzazione del molo sottoflutto e della banchina di riva ed altri 650 mila euro serviranno a completare le opere foranee e sui fondali dello scalo Galera di Salina.