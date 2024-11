Il Barcellona Basket prova a rialzare la testa nel doppio turno casalingo: la società propone un unico biglietto scontato per le due gare

Il Barcellona Basket si gioca praticamente gran parte della sua stagione nelle prossime tre giornate, che chiudono il girone d’andata del campionato di serie B interregionale.

Il doppio turno interno, domenica contro Marigliano e giovedì il derby contro gli Svincolati Milazzo, saranno un primo ostacolo da superare per i giallorossi del Longano, che nelle prima otto giornate hanno pagato cara l’inesperienza del gruppo ed anche la mancanza di un briciolo di fortuna nei momenti decisivi della gara. Una sola vittoria isola per il momento in fondo alla classifica e per questo serve una svolta vera per non compromettere l’intera stagione.

La società giallorossa, in vista delle due gare casalinghe contro Marigliano e Milazzo, ha predisposto un pacchetto promozionale che permetterà di assistere ai due match al costo di dieci euro. Sarà possibile acquistare i tickets per i due incontri in prevendita presso Ottica Sottile, Calor Sistem, Tabacchi Viola e Bar Longano oppure direttamente domenica al botteghino del PalAlberti.

“Abbiamo pensato – afferma il segretario Andrea Sottile – ad una promozione domenica più giovedì dove due ticket anziché 14 euro costeranno 10 euro…vedremo di organizzare altre iniziative speciali per convogliare quanta più genere possibile domenica contro Marigliano e giovedì nel derby con Milazzo. Questo giocattolo è dei barcellonesi ed i Barcellonesi quando c’è da lottare per un obiettivo e per spirito di comunità ci sono stati sempre stati alla grande. Lavoro sodo palestra e tanto spirito di squadra sono le ricette per uscire da questo momento difficile, senza guardare a quello che si è fatto, ma al futuro può essere e dovrà essere migliore. La società è assolutamente attiva a 360 gradi ed anche se ci fossero altre occasioni sul mercato come lo è stato con Bartolozzi sarà assolutamente sul pezzo. La fortuna di sicuro per varie vicissitudini non è stata dalla nostra…non deve essere un alibi, deve essere la consapevolezza da parte di tutti in primis società, staff e squadra che bisogna lavorare ancora più sodo… la fortuna aiuta gli audaci. Vi aspettiamo al Palalberti, perché ora più che mai. Serve l’autentico sesto uomo al di della classifica attuale e di quanto si è fatto finora”.