San Filippo del Mela, entra nel vivo l’evento “Ciauru”: esperti a confronto e una serata di spettacoli in piazza

Tutto è pronto a San Filippo del Mela per “Ciauru”, l’importante evento in programma il 15 e il 16 novembre.

Densa di appuntamenti l’agenda di venerdì, giornata inaugurale. Si comincia di buon mattino, alle 8.30 con la visita all’Istituto di istruzione superiore “Ferrari” – sede associata di Milazzo.

“Ci è sembrato doveroso – dichiara Gianni Pino, sindaco di San Filippo del Mela e ideatore del progetto – che il primo appuntamento di Ciauru fosse una visita istituzionale nel luogo dove si formano i futuri operatori del settore agricolo, cioè l’istituto agrario di Milazzo, sede associata del Ferrari. Qui, alle autorità presenti sarà offerta la possibilità di visitare i laboratori, i campi e di prendere visione del lavoro svolto giornalmente dai docenti e dagli studenti”.

La mattinata proseguirà con il convegno dal titolo “Ciauru, agricoltura, territorio, enogastronomia e turismo”, in programma alle ore 10:00 al Palazzetto dello sport di San Filippo del Mela, nel corso del quale autorità ed esperti del settore avranno la possibilità di confrontarsi, offrendo al pubblico presente importanti spunti di riflessione sulle opportunità che il mondo dell’agricoltura offre, sulle problematiche da superare e anche sulle nuove sfide del settore turistico, che punta sempre di più verso l’implementazione di nuove forme di accoglienza esperienziale che parta dal mondo rurale.

“Sarà un momento di analisi sui punti di forza e di debolezza dell’agricoltura nel nostro territorio – dichiara il vice sindaco Valentino Colosi – ma anche di riflessione sulle possibilità che i nuovi mercati offrono. Notevoli – prosegue – saranno le testimonianze di giovani che hanno scommesso sul binomio tradizione e turismo ed effettuato importanti investimenti nei loro luoghi di origine”.

Il convegno, in particolare, sarà articolato in due sessioni: la prima, dal titolo “Dal Produttore al Consumatore: quali gli ostacoli infrastrutturali e logistici da superare – quante le potenzialità dell’export dei prodotti della filiera agricola”, focalizzerà l’attenzione dei presenti sulle difficoltà logistiche e infrastrutturali che la nostra regione sconta anche a causa dell’insularità e della sua posizione geograficamente marginale rispetto al continente europeo. Se, tuttavia, i costi per il trasporto delle merci sono elevati, d’altra parte la qualità delle produzioni le rende appetibili anche a nuovi mercati.

Discuteranno di queste tematiche:

Claudio Amalfa, membro CDA Consorzio Milazzo Flora

Giovanni De Luca, Console onorario della Bulgaria per la Sicilia orientale

Cristina Trovato, export manager

Salvatore Barbagallo, Assessore dell’Agricoltura, Sviluppo rurale e Pesca Regione siciliana

Alessandro Aricò, Assessore delle Infrastrutture e della mobilità Regione siciliana

Salvo Pogliese, membro della Commissione permanente industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare del Senato della Repubblica

La seconda sessione offrirà l’opportunità, invece, di una riflessione sulle seguente tematica: “Come l’Agricoltura può rappresentare un volano di sviluppo turistico del Territorio”. L’argomento, di cruciale interesse per il futuro dell’isola, sarà affrontato da qualificati ospiti:

Flora Mondello, Presidente Consorzio Doc Mamertino

Grazia Di Paola, degustatore Ufficiale, Relatore Nazionale, Responsabile Regionale Progetto Olio Associazione italiana Sommelier Sicilia

Francesca Giunta, sommelier con brevetto federale svizzero

Salvatore Emanuele Miano, referente FTO (Federazione Turismo Organizzato) per la Sicilia

Elvira Amata, Assessore del Turismo, Sport e Spettacolo Regione siciliana

“Il turismo esperienziale – dichiara l’assessore Elvira Amata– è un segmento che trova all’interno della programmazione dell’Assessorato rilevanza strategica e sul quale stiamo investendo notevoli risorse, riservando particolare attenzione”.

Al convegno saranno presenti autorità civili, militari e religiose, parlamentari nazionali e regionali, operatori del settore agroalimentare e turistico.

Le istituzioni

Giovanni Pino, sindaco di San Filippo del Mela

Giuseppe Midili, sindaco di Milazzo

Todor Stoyanov, ambasciatore plenipotenziario della Repubblica di Bulgaria in Italia

Mario Sfameni, presidente Gal Tirreno Eolie, che ha sposato il progetto.

Ivo Blandina, presidente Camera di Commercio Industria e Agricoltura di Messina

Salvatore Messina, presidente Ordine dei dott.ri Agronomi e Forestali di Messina

Cettina Ginebri, dirigente scolastico I.I.S. Enzo Ferrari

Delfina Guidaldi, dirigente scolastico I.I.S. Renato Guttuso

Stefania Scolaro, dirigente scolastico I.T.E. Leonardo da Vinci

Francesca Currò, dirigente scolastico I.I. S. G. B. Impallomeni

Tra i presenti:

Giovanni Mangano, Area Marina Protetta Capo Milazzo

Fabio Ginoprelli, console onorario della Bulgaria per la Sicilia occidentale

Nunzio Turiaco, console onorario della Germania a Messina

Domenico Speciale, console onorario della Danimarca e della Norvegia a Messina

Daniela Baglieri, console onorario dei Paesi Bassi per la Sicilia orientale

Francesco Scalia, componente della Camera di commercio italiana negli Emirati arabi (Dubai)

Stakeholder delle aziende florovivaistiche presenti.

Istituto di Istruzione Superiore Enzo Ferrari (indirizzo agrario sez. di Milazzo)

Istituto di Istruzione Superiore Renato Guttuso (indirizzi alberghiero, grafica pubblicitaria, accoglienza turistica)

Istituto Tecnico Economico Leonardo da Vinci (indirizzi turismo, amministrazione finanza e marketing)

Istituto di Istruzione Superiore G. B. Impallomeni (indirizzo linguistico)

Scuola secondaria di primo grado “Enrico Fermi” (terze classi) – Istituto comprensivo San Filippo del Mela- Santa Lucia del Mela

La mattinata proseguirà con l’inaugurazione delle mostre: “Il Maestro del Colore”, di Lorenzo Chinnici, a cura della Timeless Art gallery and Jewels in Taormina; “A terra e i nostri iurnati”, a cura dell’Archivio storico fotografico filippese di Salvatore Cambria; “L’Attrezzi”, a cura dell’ UPCF.

A partire dalle ore 18.30 da Piazza Duomo a Piazza Fulci avrà luogo la sfilata della banda musicale “Amatori della musica” Upcf, delle majorettes “Blue stars” e di dieci scuole di ballo provenienti da tutto il comprensorio. A seguire la rappresentazione “Giulio Cesare e il Mamertino”, a cura dell’associazione teatrale Le Nuove Immagini, in collaborazione con “Il Mamertino ritrova Giulio Cesare” e la Proloco San Filippo del Mela.

La serata si concluderà con lo spettacolo “Joey & Rina” e l’evento di food and wine “Assapura”. Previste degustazioni di prodotti tipici del territorio.