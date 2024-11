“Le Roi” Michel Platini ospite d’onore per i 40 anni dalla fondazione dello Juventus Club di Santa Lucia del Mela

Michel Platini è l’ospite d’onore della festa per i 40 anni dalla costituzione dello Juventus Club Santa Lucia del Mela, punto di riferimento per i tifosi bianconeri dell’intera costa tirrenica messinese.

Le Roi Platini non ha bisogno di presentazioni, soprattutto per i tifosi juventini che negli anni ’80 ne hanno apprezzato le qualità tecniche con la maglia bianconera. A Torino il fantasista francese ha praticamente vinto tutte le coppe europee, conquistando il pallone d’oro e portando la Juventus dell’avvocato Agnelli sul tetto d’Europa e del Mondo. Dopo cinque anni di successi in maglia bianconera, Platini decise di chiudere la carriera di calciatore nel 1987 dopo aver guidato la sua Francia al primo titolo europeo ed al terzo posto nel Mondiale del Messico, vinto dall’Argentina.

Lo staff del presidente dello Juventus Club Santa Lucia del Mela, Benedetto Merulla, ha lavorato da mesi a questo evento che porterà nel piccolo borgo collinare un mito del calcio internazionale.

“Dopo aver avuto ospiti di altissimo livello – sottolinea Merulla – negli anni precedenti come Paolo Montero, David Trezeguet, Luciano Moggi, Roberto Bettega, Claudio Marchisio, Andrea Barzagli, Paolo Rossi, Marco Tardelli, Antonio Cabrini e molto altri, siamo riusciti a portare a Santa Lucia del Mela un mito come il Re Michel Platini, a mio parere il migliore giocatore al Mondo. Siamo onorati e siamo in fermento da mesi per vivere questo momento. Stiamo lavorando come i matti per accogliere gli ospiti e gli amici che vengono anche da Malta e da tutte le regioni d’Italia. Faremo un evento eccezionale per noi, per i tifosi juventini e per la nostra Santa Lucia del Mela”.

L’appuntamento è fissato per domenica 17 novembre nel Palazzetto dello Sport “Paolo Rossi” di Santa Lucia del Mela alle ore 18.00 con la festa dei 40 anni dello Juventus club. Oltre a Michel Platini, saranno presenti Guido Vaciago, direttore di Tuttosport, Monica Bertini, Giornalista sportiva e conduttrice di Mediaset, e Salvatore Giglio, fotografo storico della Juventus da più di 40 anni. L’ingresso è a numero chiuso e per informazioni e prenotazione occorre contattare il numero 3474047600.