Barcellona, definita la contrattazione decentrata 2023 e 2024 per i dipendenti comunali di palazzo Longano

E’ stato definito l’accordo tra il Comune e i rappresentanti sindacali del lavoratori di palazzo Longano a Barcellona PG.

L’accordo è stato sottoscritto dai sindacati Fp Cgil, Uil Fp e Csa r.a.l. L’intesa consentirà di allineare il salario accessorio e, nonostante il dissesto del Comune, a garantire agli aventi diritto la liquidazione degli istituti per le due annualità. Il ciclo di contrattazione si concluderà con l’approvazione del bilancio riequilibrato, che consentirà di liquidare tutte le somme spettanti agli aventi diritto.

La nota della Cisl Fp Messina

Non ha invece sottoscritto l’accordo la Cisl, che in una nota chiarisce le motivazioni della sua decisione:

“In merito alle notizie relative alla contrattazione al Comune di Barcellona la Cisl FP Messina tiene a precisare che per l’ennesima volta ha provato a chiudere l’accordo chiedendo all’amministrazione di adempiere a quella che era una prescrizione anche del giudice oltre che della normativa vigente, ossia di adempiere alla contrattazione dal 2018 fino al 2024 e di rendere disponibile immediatamente tutte le somme necessarie. La Cisl FP, anzi, proprio perché presente al tavolo, ha constatato che non era possibile chiudere un accordo che non fosse idoneo per le legittime prospettive dei lavoratori e ha ritenuto quindi di non poter firmare un contratto che di fatto impediva alla stessa organizzazione sindacale di contrattare“.

La posizione dell’Amministrazione Comunale

Con la firma del contratto decentrato è stato raggiunto un risultato importante frutto di una dialettica ampia e proficua che premia l’impegno di tutti, della parte pubblica e delle Organizzazioni Sindacali, e che consente di attribuire al personale dell’Ente gli istituti economici previsti dalla contrattazione nazionale la cui erogazione era attesa da lungo tempo.

La parte economica del contratto è stata definita per entrambe le annualità nei limiti degli stanziamenti disponibili, ma contestualmente resta fermo l’impegno dell’Amministrazione Calabrò a recuperare nel bilancio stabilmente riequilibrato le ulteriori somme necessarie ad impinguare il Fondo per l’Efficienza dei Servizi per le medesime annualità 2023 e 2024 fino agli importi stabiliti dal C.C.N.L. delle Funzioni Locali.

Ulteriore motivo di soddisfazione è dato dal fatto che allo stesso tavolo è stato parallelamente definito un ulteriore accordo-ponte relativo alla contrattazione decentrata per le annualità dal 2018 al 2022, ad oggi purtroppo ancora non chiusa.

A conclusione di questo fondamentale momento della dialettica sindacale aziendale, il sindaco Pinuccio Calabrò e l’assessore Roberto Molino ritengono doveroso manifestare il proprio apprezzamento alle OO.SS. e ringraziare i loro rappresentanti intervenuti al tavolo di trattativa per la collaborazione e la disponibilità ad un proficuo confronto che – pur con talune sfumature – hanno complessivamente prestato per condividere nei tempi più rapidi un accordo destinato a tutelare l’interesse dei lavoratori.