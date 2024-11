Barcellona, al via l’iter per i lavori di rifacimento e la messa in sicurezza del lungomare di Spinesante

Con la nomina dell’ingegner Iolanda Mandanici a Rup con determina del sindaco Pinuccio Calabrò in qualità di soggetto attuatore si avvia l’iter che porterà in tempi brevi alla consegna dei lavori di messa in sicurezza e di rifacimento della passeggiata lungomare Via Spinesante (tra la Via Eolie e l’incrocio con la Via Benedetto Genovese).

La litoranea era stata gravemente danneggiati dagli eventi meteorologici del dicembre 2019 e gennaio 2020. I lavori, finanziati dalla Regione Siciliana per un importo di 850 mila euro, rientrano nel Piano degli interventi indicati dal Dipartimento Regionale della Protezione Civile in seguito agli eventi calamitosi verificatisi cinque anni fa in provincia di Messina.

Dopo la determina sindacale di oggi si avvia la fase che porterà in tempi brevi alla progettazione esecutiva ed entro il mese di marzo 2025 alla consegna dei lavori di messa in sicurezza. Il comune di Barcellona Pozzo di Gotto è stazione appaltante e la giunta Calabrò conta di poter procedere speditamente in modo da consegnare l’opera realizzata alla città quanto prima.

Soddisfatti il sindaco Pinuccio Calabrò e l’ex assessore Giuseppe Benvegna per un risultato concreto che mette al primo posto la sicurezza dei cittadini e la tutela del territorio