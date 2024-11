La scuola di danza Diamond Dance è stata selezionata per il prestigioso progetto BAC

La Diamond Dance, scuola di danza diretta da Salvo Mastroeni e Filippo Fugazzotto, con sedi a Barcellona (via Kennedy 142) e Milazzo (via Giorgio Rizzo 96), è stata selezionata per far parte di un progetto altamente prestigioso: il BAC (Ballet Academy Certification).

Si tratta di una Certificazione degli studi di danza classica accademica che segue il programma delle più rinomate e importanti accademie. Tra queste, l’Accademia Nazionale di Danza, Teatro dell’Opera di Roma e il Teatro alla Scala di Milano. Gli allievi che ne faranno parte avranno la possibilità di studiare in sede, direttamente con artisti e maestri di fama internazionale.

Il primo incontro si è tenuto il 9 novembre 2024, presso la sede di Barcellona con il Maitre de ballet del Teatro dell’Opera: Manuel Paruccini. Il secondo appuntamento si terrà a febbraio mentre l’esame finale a fine marzo con il rilascio di diploma.