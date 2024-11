Damiano Gentile, giovane imprenditore messinese inaugura a Milano un innovativo concept di bellezza e lusso

L’imprenditore messinese Damiano Gentile ha inaugurato un innovativo concept di 300 mq a Milano. “Gentile Beauty Lounge” è uno spazio dedito al mondo della bellezza, unisce stile e design, lusso e comfort, benessere e fashion.

Il founder e CEO di Gentile Group, oggi celebra 15 anni di lavoro, nei quali la sua azienda è cresciuta sempre di più, registra centinaia di dipendenti e consulenti tra Messina e Catania, divisi in 20 saloni, 2 beauty shop, 10 centri estetici, 2 barber shop, un’accademia di formazione per giovani hair stylist, accreditata dalla Regione Siciliana, e diverse prossime aperture.

Damiano Gentile, è un imprenditore visionario che ha saputo diversificare i suoi interessi creando vari brand, tra cui Gentile Hair Concept, Bflow (per il ramo estetico), e la piattaforma e-commerce Iltuoprodotto, oltre al recente Taber, dedicato al mondo maschile. Ha allargato i suoi orizzonti anche nei settori della ristorazione, discoteche, immobiliare, interior design, comunicazione e marketing. Nel settembre scorso è stato protagonista di due tra i più importanti appuntamenti di moda e bellezza in Italia: Milano Fashion Week e Milano Beauty Week.

“Offriamo un luogo senza precedenti – spiega Gentile – un’oasi urbana dove ogni dettaglio è stato curato per esaltare la donna e l’uomo. Un Flagship Store che incarna i valori di tradizione e innovazione, un punto di riferimento per chi cerca esclusività e personalizzazione. Ho deciso di investire anche al nord, avendo ormai consolidato nel Messinese e nel Catanese, un’importante rete; esporto un po’ di creatività made in Sicily nella città della moda, che spesso si ispira proprio alla nostra isola per inventare e reinventare concetti di stile, fascino, ricercatezza. Ho già in mente di portare anche all’estero questa idea e farla diventare un franchising internazionale”.

Il locale è arredato con rinomati marchi del made in Italy, come Gessi, Flos per l’illuminazione, Chloé per le poltrone e Antonio Lupi per gli arredi bagno. Le pareti sono realizzate in biocalce traspirante, un’alternativa a basso impatto, infatti si tratta di un materiale naturale, riciclabile e biodegradabile.

In occasione dell’inaugurazione del Gentile Beauty Lounge, è stata ufficializzata anche una nuova e importante partnership con Wella Professionals, il marchio leader nel mondo della colorazione per saloni. Un incontro tra due eccellenze, che unisce la lunga esperienza di Wella nel settore della colorazione capelli con l’approccio innovativo e creativo di Gentile Group.