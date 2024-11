Basket, i gruppi organizzati chiamano a raccolta i tifosi: “Tutti insieme per Barcellona!”

La stagione del Barcellona Basket ha fin qui regalato davvero poche gioie agli appassionati della pallacanestro, che non hanno comunque fatto mancare il loro supporto alla squadra, sia in casa che lontano dal PalAlberti.

La squadra è adesso davanti ad un doppio turno casalingo che potrebbe rilanciare le quotazioni dei giallorossi in una classifica che li vede desolatamente all’ultimo posto, con due soli punti raccolti nelle prime otto giornate del campionato di serie B interregionale.

I gruppi organizzati della Gradinata Tifo, consapevoli del momento delicato che sta attraversando il progetto basket a Barcellona, lanciano un appello a tutti gli appassionati, per dare il loro sostegno ad una squadra giovane, chiamata a rialzare la testa, puntando sulla forza del gruppo, su una prova di carattere e su un pizzico di fortuna, che fin qui è certamente mancata. Ecco il testo del messaggio diffuso dai supporters giallorossi:

Ci troviamo alla vigilia di due partite casalinghe importantissime contro Marigliano e il derby con Milazzo in una posizione di classifica che mai e poi mai ci saremmo aspettati a inizio anno. inutile stare a sottolineare nuovamente ciò che è stato e gli errori che sono stati fatti in estate e, ai quali, bisogna dare atto alla società si sta cercando di porre rimedio è arrivato il momento di unire tutti le forze per salvare questo importante patrimonio per la città che è il Basket Barcellona. Chiamiamo a raccolta tutti i tifosi e gli appassionati, solo come Barcellona sa fare nei momenti che contano, invitandoli a sostenere questi ragazzi in queste due importanti partite casalinghe che sicuramente potrebbero darci una spinta importantissima in classifica. Alla squadra chiediamo di mettere in campo tutta la grinta e la voglia di vincere che è stata mostrata domenica scorsa in quel di Matera. Inutile nasconderlo, anche la buona sorte per ora ci volta le spalle ma siamo fiduciosi che la ruota deve iniziare a girare con l’unione squadra, tifosi, società siamo convinti di poter venire fuori da questo pessimo momento tutti vogliamo una sola cosa: il bene di questa squadra e se tutte le componenti mettono il loro mattoncino siamo sicuri che i risultati non tarderanno ad arrivare a partire da domenica tutti in gradinata a sostenere i nostri ragazzi. La squadra ora più che mai ha bisogno di noi.