Mons. Giovanni Accolla in visita questa mattina all’Ospedale Cutroni Zodda di Barcellona

L’Arcivescovo Mons. Giovanni Accolla, nell’ambito della Visita Pastorale che abbraccia le 247 parrocchie dell’Arcidiocesi e molteplici realtà della vita quotidiana, ha visitato questa mattina l’Ospedale Cutroni Zodda di Barcellona Pozzo di Gotto.

Ad accoglierlo all’ingresso principale, insieme al Direttore Sanitario, dott. Giuseppe Cocuzza, e al cappellano ospedaliero, don Pietro Benenati, sono stati alcuni dirigenti medici, il personale paramedico e amministrativo del presidio ospedaliero. A rappresentare l’amministrazione comunale, era presenta l’assessore Roberto Molino, in luogo del Sindaco Pinuccio Calabrò, assente per altri impegni.

Mons. Accolla ha rivolto subito parole di speranza e di ringraziamento a tutto il personale dell’ospedale per il loro prezioso operato. Successivamente, accompagnato dal Direttore Sanitario, ha visitato i vari reparti, portando conforto ai pazienti ricoverati e alle loro famiglie.

Al termine della visita, l’Arcivescovo ha lasciato in dono un crocifisso, recante sul retro il logo e il tema della Visita Pastorale: “Un tesoro in vasi di creta”, tratto dalla seconda lettera di San Paolo ai Corinzi. La sua presenza e il momento di preghiera condiviso hanno rappresentato per tutti un segno profondo di speranza e vicinanza.

Nel fine settimana l’arcivescovo è stato ospite delle parrocchie di Santa Maria Assunta, Sant’Andrea e San Vito, Santa Maria dell’Idria, Santa Maria di Loreto a Barcellona Pozzo di Gotto e Santa Maria Annunziata a Merì.