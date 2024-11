Il turismo esperienziale enogastronomico nell’evento “Ciauru” a San Filippo del Mela

E’ stato presentato stamattina presso l’aula consiliare del Comune di San Filippo del Mela l’evento di turismo esperienziale enogastronomico “Ciauru”, in programma il 15 e il 16 novembre nel centro collinare della valle del Mela.

Alla conferenza stampa erano presenti il sindaco Gianni Pino, il vice sindaco Valentino Colosi, Pasquale Currò, componente della segreteria particolare dell’assessore regionale al turismo, sport e spettacolo Elvira Amata, il console onorario della Bulgaria per la Sicilia Orientale Giovanni De Luca.

L’iniziativa, realizzata con un finanziamento dell’Assessorato del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo della Regione siciliana, si pone l’obiettivo di implementare il turismo nel territorio regionale, anche nei periodi di “bassa stagione”, valorizzando le risorse agricole, paesaggistiche, culturali, artistiche, enogastronomiche del contesto della Valle del Mela.

“Abbiamo il privilegio di vivere nel golfo compreso tra capo Tindari e capo Milazzo – afferma il sindaco Gianni Pino – luogo di grande bellezza, con un microclima eccezionale e una posizione geografica strategica. Elementi questi che lo rendono unico nel panorama siciliano. Da tempo lavoriamo per valorizzare questi aspetti, che rappresentano il vero punto di forza della Valle del Mela, come la storia ci insegna”.

“L’idea innovativa – dichiara Valentino Colosi, vicesindaco di San Filippo del Mela e ideatore del progetto – consiste nell’invertire la consueta logica degli eventi fieristici. Tantissimi produttori del nostro territorio si mobilitano ogni anno per partecipare alle più importanti fiere internazionali di settore, dove poter incontrare buyer e stakeolder e promuovere la propria azienda. Grazie a Ciauru, nei giorni 15 e 16 novembre potremo attuare il percorso inverso, secondo la logica del “porte aperte”. Sarà, infatti, offerta ai potenziali acquirenti la possibilità di visitare le aziende nei luoghi di loro ubicazione, e nel contempo di conoscere meglio il contesto territoriale in cui operano, attraverso escursioni, visite guidate, degustazioni, convegni e spettacoli”.

Diversi i settori produttivi coinvolti nell’evento, aziende florovivaistiche, vitivinicole, oleifici, caseifici, produttori di miele e di essenze agrumarie, attività di ristorazione, a cui verrà anche offerta l’opportunità di conoscere nuovi mercati, quali quelli dell’Est europeo (in forte crescita) e internazionali in genere.

“Il settore agricolo, con particolare attenzione a quello delle eccellenze agroalimentari – dichiara Giovanni De Luca, console onorario della Bulgaria per la Sicilia orientale – rappresenta un potenziale elemento di crescita economica per la Sicilia. Esistono, tuttavia, innegabili ostacoli infrastrutturali e logistici che occorre superare per potergli dare slancio. Nel corso del convegno che avrà luogo venerdì mattina affronteremo questo argomento, offrendo ai presenti spunti di riflessione non soltanto sulle problematiche esistenti, ma soprattutto sugli scenari possibili, in vista di una collaborazione commerciale tra Italia e Bulgaria ”.

“La Sicilia – dichiara Elvira Amata, assessore regionale per il turismo, lo sport e lo spettacolo – offre ai propri visitatori esperienze uniche ed avvolgenti e “Ciauru” rappresenta la sintesi perfetta di un modello autentico di turismo esperienziale, segmento che trova all’interno della programmazione dell’Assessorato rilevanza strategica. Un progetto che ha ricevuto il sostegno dell’Assessorato capace di valorizzare, non soltanto i nostri territori attraverso sapori, colori, profumi e suoni, ma anche di narrare le nostre tradizioni raccontandole, giorno dopo giorno e per tutti mesi dell’anno, con l’obiettivo condiviso di offrire ai tanti visitatori grandi emozioni. Agli organizzatori – concludeAmata– vada il mio plauso per la particolare connotazione dell’iniziativa che si coniuga appieno con la visione del mio Assessorato”.

L’evento vedrà la partecipazione di Autorità istituzionali nazionali, regionali, provinciali e territoriali, ambasciatori, consoli, segretari di Camere di commercio italiane all’estero. Tra i soggetti aderenti anche il Gal Tirreno Eolie, l’AMP Capo Milazzo, l’ITET Leonardo Da Vinci, indirizzo turistico, l’IS Renato Guttuso, indirizzi enogastronomia, accoglienza turistica e artistico, l’Istituto Professionale per l’Agricoltura e l’Ambiente – Milazzo, sede associata dell’I.I.S. Ferrari, il Liceo Impallomeni, sezione linguistico, l’Istituto comprensivo di San Filippo del Mela, il consorzio florovivaistico Milazzoflora, il consorzio del DOC mamertino, aziende agricole, agroalimentari e industriali, associazioni di categoria e culturali, export manager, operatori turistici, artisti.

Tra gli appuntamenti in programma, l’esibizione dei ballerini Joey & Rina e il concerto di Tony Esposito “Da Pino Daniele a Carimba de luna”, featuring Bonumusai, special guest Orazio Maugeri, rispettivamente venerdì e sabato sera in Piazza Fulci.

Nel corso della due giorni di eventi sarà possibile visitare, nell’aula consiliare del comune di San Filippo del Mela, le seguenti mostre: “Il Maestro del Colore”, di Lorenzo Chinnici, a cura della Timeless Art gallery and Jewels in Taormina; “A terra e i notri iurnati”, a cura dell’Archivio storico fotografico filippese di Salvatore Cambria; “L’Attrezzi”, a cura dell’ UPCF.

La serata inaugurale sarà aperta dalla sfilata della banda musicale “Amatori della musica” Upcf, delle majorettes “Blue stars” e di dieci scuole di ballo provenienti da tutto il comprensorio. Dedicata alle origini del Mamertino, inoltre, una originale performance teatrale a cura dell’Associazione Le Nuove Immagini in collaborazione con “Il Mamertino ritrova Giulio Cesare” e la Proloco San Filippo del Mela.

Previsti momenti dedicati alla degustazione di prodotti tipici del territorio.

Programma eventi aperti al pubblico

Venerdì 15 novembre 2024

Ore 10:00 Convegno presso il palazzetto dello sport di San Filippo del Mela e presentazione del progetto sul turismo esperienziale 2025.

Ore 12:00 Inaugurazione delle mostre allestite nel Palazzo municipale

Ore 14:00 Visita showroom Consorzio florovivaistico Milazzo Flora (C.da Rosa Isolera)

Ore 15:00 Visite guidate presso l’Area marina protetta e il Castello di Milazzo

Ore 17:00 Visita Parco Corolla

Ore 18:30 Sfilata banda musicale, majorettes e scuole di ballo (Piazza Duomo, San Filippo centro)

Ore 19:00 Inaugurazione stands enogastronomici (Via Crispi)

Ore 19:00 Opera teatrale “Giulio Cesare e il Mamertino” (Piazza Fulci)

Ore 19:30 Esibizioni scuole di ballo

Ore 21:00 Spettacolo Joey&Rina

Sabato 16 novembre 2024

Ore 11:00 – Visita guidata di San Filippo del Mela

Ore 15:00 – Visita guidata della Valle del Mela

Ore 17:00 – Visita del Parco Corolla – Allestimento florovivaisti del territorio

Ore 19:00 Apertura stands enogastronomici

Ore 20:30 Concerto Tony Esposito

Maggiori dettagli al sito https://www.visitsfm.it/