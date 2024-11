Barcellona, la siccità e le alluvioni al centro di un convegno promosso dal Rotary Club

Il Rotary Club di Barcellona Pozzo di Gotto ha organizzato, nei giorni scorsi presso il salone del Parco Maggiore La Rosa a Barcellona P.G., un dibattito su un tema di attualità: “SICCITÀ E ALLUVIONI. Due fenomeni dello stesso territorio”, moderato dalla geologa Pia Pollina.

Dal 2011, l’area di Barcellona Pozzo di Gotto e dei Comuni limitrofi è minacciata dal rischio idrogeologico, al quale da quest’anno si alterna anche la siccità.

L’Ing. Leonardo Santoro, segretario generale dell’Autorità di Bacino della Sicilia, ha illustrato lo stato attuale dei due fenomeni nei territori compresi tra i Peloritani e i Nebrodi, soffermandosi sulle prospettive per il prossimo futuro. L’Ing. Nino Musca, Sindaco di Sinagra, e l’Avv. Gabriella Regalbuto hanno descritto come il problema sia vissuto dagli amministratori locali e dalle attività agricole e zootecniche del territorio nebroideo.

Ne è nato un dibattito costruttivo con il Sindaco di Barcellona Pozzo di Gotto, Pinuccio Calabró, e altri amministratori, tra cui i sindaci dei Comuni di Rodì Milici, Castroreale, Terme Vigliatore e Falcone, e i professionisti presenti al convegno. Il cambiamento climatico in corso e la cattiva gestione del territorio negli ultimi decenni hanno creato una situazione catastrofica di cui il cittadino pagherà le conseguenze per i prossimi anni.

Pur essendo molti gli sforzi per affrontare l’emergenza siccità, grande attenzione è posta anche verso soluzioni a lungo termine per mitigare i rischi legati alla siccità e al dissesto idrogeologico. Santoro propone inoltre il coinvolgimento attivo delle organizzazioni datoriali per contribuire alla risoluzione dei problemi. La partecipazione di professionisti, coinvolti dall’Ordine Regionale dei Geologi di Sicilia, testimonia la necessità di un approccio multidisciplinare a questi complessi fenomeni.

In rappresentanza della cittadinanza, erano presenti anche alcuni istituti scolastici, allo scopo di sensibilizzare le future generazioni.