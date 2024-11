Il Dipartimento Regionale della Protezione civile ha disposto l’allerta rossa per la città di Messina e per la costa ionica, quella gialla per la costa tirrenica e quella arancione per tutto il resto della.Sicilia.

Le scuole di Messina, insieme all’Università, rimarranno chiuse. Non suonerà la campanella neanche negli istituti della costa ionica, mentre restano aperte quelle della zona tirrenica e nebroidea.