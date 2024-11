Acquedolci, arrestato un pusher di 52 anni sorprese in un bar con la droga addosso

Due minori, rispettivamente di 14 e 16 anni, si sono resi protagonisti di gravi episodi di violenza urbana. Nel caso del sedicenne, i fatti risalgono al 10 e al 24 marzo scorsi e vedono il ragazzo indiziato, autore di due distinte aggressioni, svolte con la complicità di coetanei, in via XXIV Maggio e in via I Settembre