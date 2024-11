Scuote le coscienze la storia di Barbara Bartolotti, sopravvissuta ad un tentato femminicidio: “In vent’anni non è cambiato niente”

Vent’anni fa venne massacrata da un collega di lavoro, oggi racconta in tutta Italia la sua storia di vittima di violenza di genere, miracolosamente sopravvissuta ai colpi di martello, alle coltellate e alle fiamme che hanno trasformato il suo corpo in una torcia umana. La testimonianza che Barbara Bartolotti ha “regalato” venerdì scorso alla città del Longano è un racconto drammatico, a tratti atroce, ma è anche una storia di grande coraggio e di forza, che hanno consentito a una donna in fin di vita di rialzarsi per sé e per la sua famiglia e di rinascere ad una nuova vita.

Oggi aiuta le vittime di violenza con l’associazione “Libera di vivere” fondata nel 2016.

La sua testimonianza è stata venerdì 8 novembre al centro dell’evento “Violenza di genere: Libere di vivere, di essere, di scegliere”, organizzato dal Lions Club di Castroreale e dall’I.C. “Bastiano Genovese”. Un doppio appuntamento, nell’auditorium della “Bastiano Genovese” e in quello di San Vito, in cui si è discusso di violenza di genere, ma soprattutto si è potuto ascoltare il suo toccante racconto.

Barbara Bartolotti, nel 2003, anno dell’aggressione, era già sposata, madre di due bambini e incinta del terzo. Lavorava, inoltre, come segretaria contabile in un’impresa edile insieme ad un giovane, originario di Marineo. Il 20 dicembre, a ridosso delle feste natalizie, che quell’anno sarebbero state allietate dalla notizia dell’arrivo di un nuovo bebè, il suo collega le telefonò dandole appuntamento a Palermo per parlarle di una questione importante di cui non avrebbe potuto discutere al telefono. Quando Barbara arrivò sul luogo concordato, il collega l’aggredì con quattro martellate alla testa e una coltellata all’addome, facendole perdere il bambino che aveva in grembo. Subito dopo l’uomo prese una tanica di benzina e la versò addosso alla vittima, appiccando il fuoco con un accendino. Barbara, con grande coraggio e forza d’animo, riuscì a fingersi morta per poi chiedere aiuto ai passanti. Nonostante le difficoltà affrontate per riprendere in mano la sua vita ed i ventisette interventi chirurgici per ricostruire il suo corpo, Barbara è ritornata più forte di prima e oggi porta in giro per l’Italia la sua storia di donna che, grazie a questa esperienza, ha imparato il vero significato della vita con i suoi valori più autentici. La sua testimonianza, infatti, è anche un inno all’amore, alla comprensione e al rispetto degli altri. Sulla vicenda ha scritto anche un libro, “Una storia Barbara… Libera di…Vivere”, contenente un ricco reportage fotografico che rende tangibile l’orrore subito dal suo carnefice, il quale, di fatto, non ha mai scontato in carcere la pena a cui era stato condannato. L’ingiustizia subita non le impedisce, però, di continuare a credere nello Stato, a cui chiede pene certe per i colpevoli di reati così efferati.

L’incontro con gli alunni dell’I.C. “Bastiano Genovese”

Di mattina Barbara Bartolotti ha incontrato, a partire dalle 11, nell’Auditorium della scuola “Bastiano Genovese” gli alunni della Secondaria di primo grado. Dopo i saluti della Dirigente Scolastica Francesca Canale, è intervenuta l’avvocata Angelina Aveni del Lions Club di Castroreale, che ha parlato dello “Stalking tra i minori, luci e ombre nelle relazioni tra adolescenti”, ricordando anche i recenti fatti di cronaca che hanno avuto per protagoniste adolescenti: quello di Piacenza dove una tredicenne è stata assassinata dal fidanzatino quindicenne e il suicidio a Piazza Armerina di una ragazzina vittima probabilmente di bullismo e di “revenge porn”. Nel corso della mattinata gli alunni dell’istituto hanno dato prova della loro bravura con performance teatrali e musicali, recitando monologhi tratti da “Ferite a morte” di Serena Dandini e suonando brani al flauto traverso e alla chitarra. Barbara ha poi risposto alle domande dei ragazzi presenti in sala, che hanno ascoltato la sua narrazione attenti e commossi.

Il convegno nell’auditorium di San Vito

Nel pomeriggio, invece, a partire dalle 16, nell’Auditorium di San Vito a Pozzo di Gotto, Barbara Bartolotti ha incontrato una platea di adulti in un incontro pubblico moderato dalla giornalista Flaviana Gullì.

Dopo i saluti dell’Assessore alla pubblica istruzione, Viviana Dottore, del presidente del Lions Club di Castroreale, Tino Maio, della Dirigente dell’I.C. Bastiano Genovese, Francesca Canale, del Dirigente del Commissariato di P.S. di Barcellona P. G. ,Benito Bisagni, e dell’avvocato Massimo Romano in rappresentanza dell’Ordine degli Avvocati di Barcellona, l’avvocata Angelina Aveni ha relazionato su “Codice rosso e codice rosso rafforzato: aspetti giuridici e pratici”. Tra un intervento e l’altro gli alunni dell’indirizzo musicale dell’I.C. “Bastiano Genovese” si sono esibiti in brani musicali con il flauto traverso.

L’intervista a Barbara Bartolotti

L’intervento integrale del dialogo tra la giornalista Flaviana Gullì e Barbara Bartolotti

L’intervento dell’avvocato Angelina Aveni, socia del Lions Club Castroreale