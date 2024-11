Messina, i NAS sequestrano oltre 10 kg. di alimenti mal conservati: denunciato il titolare di un esercizio commerciale

I Carabinieri della Compagnia di Messina Centro hanno intensificato i servizi di controllo del territorio nel centro del capoluogo peloritano, con l’attuazione di pattugliamenti dinamici e posti di controllo, finalizzati alla prevenzione di fenomeni di illegalità diffusa e all’identificazione di persone sospette con mirati servizi antidroga in particolare nelle zone del centro, meta di assembramento di giovani.

Con il supporto tecnico dei Carabinieri del NAS Nucleo Antisofisticazioni e Sanità di Catania, sono state effettuate anche verifiche di alcuni esercizi di ristorazione del centro cittadino. Il titolare di un’attività commerciale è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per aver detenuto oltre 10 kg di varia tipologia di alimenti in cattivo stato di conservazione, sottoposti a sequestro penale, elevando sanzioni per un totale di 8.000 euro. Sul conto del titolare di un’altra attività, invece, è stata comminata una sanzione amministrativa di 1.000 euro per la mancata tracciabilità sugli alimenti detenuti.

Durante i controlli effettuati sulle persone sottoposte a misure restrittive, un individuo sottoposto agli arresti domiciliari è stato denunciato per “evasione”, per essersi allontanato dalla sua abitazione senza alcuna autorizzazione.

Al termine del servizio, sono state controllate più di 50 persone e oltre 30 veicoli e contestate diverse violazioni al Codice della Strada, anche per condotte che mettono in serio pericolo la sicurezza di automobilisti e pedoni.