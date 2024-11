Teatro Trifiletti di Milazzo: in vendita i biglietti al Parco Corolla per la nuova stagione teatrale QuiNTeatro

Al Parco Corolla presso uno stand è presente oggi uno stand per raccogliere informazioni riguardanti la nuova stagione teatrale QuiNTeatro del Teatro Trifiletti di Milazzo.

Il programma già pubblicato in un nostro precedente articolo sarà il seguente:

Il primo appuntamento della stagione sarà il 17 novembre, “Una come me “con Matilde Brandi, Salvatore Buccafusca e Andrea Zanacchi, a seguire “Concerto Gospel” l’8 dicembre con il Coro

Associazione Culturale Polifonico Ouverture, “La ciliegina sulla torta” il 12 gennaio con Edy Angelillo, Blas Roca-Rey, Milena Miconi e Luca Attadia “Il Piccolo Principe in arte Totò” il 19 gennaio con Antonio Grosso, “Faccia un’altra Faccia” il 9 febbraio con Tiziana Foschi e Antonio Pisu, “Una notte di troppo” il 23 febbraio con Ivan Bertolami, “Gigi, ma che jazz fai?!” il 16 marzo con Gaspare di Stefano, “La governante di Cavour” il 30 marzo con Francesca Nunzi e in chiusura “Le mille bolle blu” il 6 aprile con Filippo Luna.

Per informazioni, abbonamenti e acquisto biglietti il numero di riferimento è 3516468734.