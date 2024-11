Ospedale di Lipari: iniziati i lavori per la creazione di due nuovi posti di terapia sub intensiva

Al via i lavori per il nuovo reparto ospitaliero eoliano: Lipari avrà due nuovi posti per la terapia legati a emergenza covid. I lavori saranno portati avanti dalla ditta Lupò costruzioni srl, capitanata dal direttore d’ufficio tecnico Salvatore Trifiletti, con alla direzione dei lavori l’ingegnera Giovanna Pellegrino; aiutano il progetto poi, il geometra Salvatore Ialacqua ed il RUP l’ingegnere Giancarlo Lazzari.

L’importo stanziato è pari quasi ad un milione (€. 913.677,28 per essere precisi).

La prima azione necessaria appare la riqualificazione del reparto, che si trova al primo piano dell’ala nord, nella vecchia struttura. Le azioni di rinnovamento saranno le seguenti: realizzazione di un nuovo impianto elettrico; nuovi impianti per i gas medicinali; riparazione della climatizzazione e del trattamento dell’aria. Accanto a ciò un completo rinnovo dei locali interni, con nuovi spazi per le degenze.

I lavori prevedranno quindi rinnovi sulla struttura edile e sugli impianti, lasciando ancora a chi di dovere il rinnovo delle attrezzature e degli arredi interni, ancora in capo all’Uos servizio ingegneria clinica e all’Uoc provveditorato dell’Asp di Messina.