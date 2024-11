Basket DR1, la Pallacanestro Barcellona in campo oggi alle 18.30 contro Erice per centrare il primo successo stagionale

La Pallacanestro Barcellona scende in campo oggi pomeriggio alle 18.30 sul parquet del PalAlberti con il Basket Erice con l’obiettivo di centrare la vittoria.

Dopo i complimenti ricevuti per le ottime prestazione contro due favorite del girono di Divisione Regionale 1 (ex serie D), i biancoverdi cercano i primi due punti della stagione contro un avversario alla portata dei ragazzi di coach Restanti. La squadra potrà contare sul nuovo lungo il lituano Rocas Gespudas, un classe 2003 alto 207 cm, dotato di ottima tecnica che consentirà ai barcellonesi di poter prendere il controllo dall’area pitturata e non solo.

“Sono estremamente felice e onorato – afferma il capitano Giuseppe Varotta – di far parte di questa nuova avventura con la Pallacanestro Barcellona. È un’opportunità incredibile per crescere come giocatore e dare il massimo per contribuire al successo della squadra. Voglio ringraziare la società e l’allenatore per la fiducia che mi ha dimostrato. L’inizio non è stato dei migliori, due sconfitte pesano, ma io e i miei compagni lavoreremo sodo ogni giorno per migliorarci e raggiungere insieme i traguardi, iniziando già dalla sfida casalinga contro Erice”.

Appuntamento alle 18.30 al PalAlberti aperto al pubblico dopo che sono stati superati i problemi burocratici della prima giornata, disputata a porte chiuse.