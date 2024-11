Barcellona, prosegue l’evento “Agrumi in festa”: stasera degustazioni gratuite e la Notte Bianca con il dj set

La pioggia di ieri pomeriggio non ha fermato la voglia di socializzare dei barcellonesi, che hanno affollato piazza Duomo in occasione della prima giornata dell’evento “Agrumi in festa”.

Le casettE degli espositori hanno accolto le richieste dei visitatori, che hanno assistito anche all’esibizione di Teresa Ptzalis e Black Sound Band, degustando l’ottima torta agli agrumi.

Oggi dalle 18 nuovo appuntamento in piazza Duomo con la degustazione del risotto con gamberi ed agrumi e con l’intrattenimento affidato a Nino De Luca e a Davide Amalfa, che dalle 22 proporranno “Ciao Bardot”, uno show sul tema delle donne contro uomini. Dalla mezzanotte prenderà il via la Notte Bianca con il dj rotation di Pippo Basile, Simone Scilipoti e Salvo Depa.