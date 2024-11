Violenza urbana nei confronti di due minori: emesso provvedimento di avviso orale

Due minori, rispettivamente di 14 e 16 anni, si sono resi protagonisti di gravi episodi di violenza urbana. Nel caso del sedicenne, i fatti risalgono al 10 e al 24 marzo scorsi e vedono il ragazzo indiziato, autore di due distinte aggressioni, svolte con la complicità di coetanei, in via XXIV Maggio e in via I Settembre.

Le vittime sono state minacciate e provocate verbalmente, in seguito colpite ripetutamente con calci e pugni, riportando lesioni personali, in un caso giudicate guaribili in 40 giorni. Secondo le ricostruzioni degli investigatori, sarebbero state futili le ragioni che hanno scatenato le aggressioni.

Il secondo provvedimento di avviso orale è stato imposto nei confronti di una quattordicenne che il 24 agosto scorso, a bordo di una vettura del tram, ha aggredito, altre due ragazze maggiorenni, scatenando una rissa. Una delle ragazze è stata strattonata, tirata per i capelli e ripetutamente colpita con violenti schiaffi, fino all’intervento di un passeggero che è riuscito a fermarla. Questa stessa minore era già stata segnalata per un’altra aggressione, simile nelle modalità, avvenuta lo scorso 10 ottobre nel giardino comunale Villa Dante. Anche in quest’occasione, la quattordicenne ha aggredito un’altra ragazza, stavolta minorenne, colpendola con violenza al capo dopo un iniziale alterco verbale. Entrambe le aggressioni sono state riprese con smartphone e condivise sui social media, diventando in brevissimo tempo virali.

In relazione alla quattordicenne, il provvedimento è stato adottato dal Questore di Messina. Per gli episodi sopra descritti, sono in corso le indagini coordinate dall’Autorità Giudiziaria per risalire alle rispettive responsabilità penali.