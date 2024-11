Barcellona, prosciolto un extracomunitario accusato di false dichiarazioni per ottenere il reddito di cittadinanza

Il gup Giuseppe Caristia del tribunale di Barcellona ha prosciolto un cittadino di origine marocchina di 52 anni dall’accusa di false dichiarazioni per l’ottenimento del reddito di cittadinanza.

L’uomo, difeso dall’avvocato Carmelo Monforte, aveva dichiarato di essere residente in Italia da oltre 10 anni, per rispettare uno dei requisito previsti della normativa al fine di ottenere il reddito di cittadinanza, ma gli era stato contestato il reato di false dichiarazioni dopo che era stato appurato come risiedesse in Italia da meno tempo. Era così scattata anche l’accusa consequenziale di indebita percezione del beneficio. Negli ultimi mesi è però intervenuta una decisione della Corte europea di giustizia che ha sancito il principio discriminatorio e illegittimo della normativa italiana laddove impone i 10 anni di residenza in Italia tra i requisiti del beneficio. Da qui è arriva la decisione del gup Caristia che ha disposto per l’imputato il non luogo a procedere in quanto il fatto contestato non sussiste.