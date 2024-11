Barcellona P.G., incontro istituzionale con il profeta e predicatore David E. Wuor

Si è svolto presso il Palazzo Comunale di Barcellona P.G un incontro istituzionale fra l’assessore Roberto Molino, il presidente e responsabile della Croce Rossa italiana barcellonese ed il profeta David E. Wuor, scienziato nel campo della genetica che è diventato un predicatore del ravvedimento e della santità.

Il profeta, nel corso dell’incontro ha lanciato un messaggio: “sono venuto per annunciare il ritorno glorioso del Messia”. Egli rimprovera il peccato terreno (sessuale, attaccamento al denaro, ira , invidia e piaceri materiali ) sottolineando, quindi, la necessità di ritornare al timore di Dio. Il profeta Owuor ha proseguito elencando le sue numerose profezie, tra cui la diffusione del corona virus, “Sono colui che ha annunciato la diffusione della pandemia 4 anni prima che si diffondesse in tutto il mondo, ho detto che la malattia sarebbe provenuta dall’Asia, che gli ospedali sarebbero stati inondati di pazienti, che non ci sarebbero state medicine curative ed adeguate strutture per affrontare l’epidemia che ha cambiato la storia mondiale”.

“E’ stato un onore – ha affermato l’assessore Molino – ospitarlo ed è nostra intenzione stabilire un rapporto di amicizia e di collaborazione. Questo incontro apre un rapporto tra la comunità Barcellonese e il Suo Ministero. Il messaggio di ravvedimento è molto importante in una società come la nostra che in questo particolare momento si trova in una crisi profonda”.

Il presidente del comitato della Croce Rossa Italiana, Pippo Puliafito, ha così commentato l’incontro con il profeta David E. Wuor: “Il profeta è portatore di un messaggio importante per l’umanità e nella nostra società post moderna, ma tengo a precisare con grande forza il rispetto dei sette principi che regolano le attività del movimento della Croce Rossa che portano all’ascolto e al dialogo con tutte le culture e religioni senza discriminazione alcuna. La Croce Rossa per statuto non ha preclusione né religiosa né razziale né di ceto sociale, ciò permette di mantenere la neutralità che la caratterizza nel mondo”.

All’incontro erano presenti inoltre il Senatore Domenico Scilipoti Isgrò ed il Dott. Enzo Correnti già magistrato della corte di cassazione.