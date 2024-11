Taekwondo, la barcellonese Clio Sottile conquista la medaglia di bronzo agli Europei Cadetti di Tirana

Importante successo per la barcellonese Clio Sottile, cresciuta nella squadra della Tiger’s Den di Barcellona, guidata dai maestri Giuseppe e Fabio Sottile che con la maglia dell’Italia ha conquistato il bronzo nella categoria -55 kg ai Campionati europei Cadetti in corso di svolgimento a Tirana in Albania.

Il giovane talento barcellonese, studentessa dell’IIS Medi, dopo aver superato nettamente nei sedicesimi la macedone Martina Naumovska, negli ottavi la croata Lana Zaninovic, nei quarti la serba Krstic Neda, terza nel ranking europeo, si è arresa in semifinale solo ad un’altra serba Kalicanin Frida, che ha poi conquistato il titolo europeo.

Attesa adesso per l’altro azzurro Barcellonese della Tiger’s, Antonino Perroni in gara sabato 9 nella 33 kg.

Esultano i maestri Giuseppe e Fabio Sottile: “Siamo davvero entusiasti per la straordinaria prestazione di Clio. É un bronzo che vale oro perché in semifinale contro la fortissima serba é mancato solo un pizzico di fortuna. Ed era quella la vera finale. Adesso però tutti a tifare per il nostro Ninitto Perroni. Sarebbe bello portare due medaglie europee nella nostra Barcellona Pozzo di Gotto”.