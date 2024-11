Da domani il via all’evento “Agrumi in festa”: in collegamento diretto anche una troupe di Raitre

Prende il via domani l’evento “Agrumi in festa” la tre giorni in piazza Duomo dedicata agli agrumi siciliani, prodotti tipici della Sicilia.

Nel corso delle tre giornate sarà possibile la degustazione gratuita di cibi legati al gusto dei limoni e delle arance, con un ricco programma di intrattenimento, realizzato con un finanziamento regionale, su iniziativa dell’amministrazione comunale e dell’assessorato alle attività produttive.

Domani venerdì 8 novembre si inizia con la degustazione della torta agli agrumi e l’esibizione di Teresa Pitzalis e la black soul band, sabato si prosegue con la degustazione del riso con agrumi e gamberi, accompagnata dallo show “Ciao Bardot” e dalla mezzanotte dalla Notte Bianca con il djset di Pippo Basile, Simone Scilipoti e Salvo Depa. Domenica si chiude con la degustazione dei maccheroni di San Martino e con la musica della live band La Soluzione.

Domani alle 7.30 è prevista la diretta all’interno del programma di Raitre “Buongiorno Regione”, con un passaggio anche durante il TG3 delle 14. “Si tratta di una vetrina importante per nostra città – affermano il sindaco Pinuccio Calabrò e l’assessore Salvatore Coppolino – nell’ottica di garantire una maggiore visibilità alle tante potenzialità del territorio troppo spesso dimenticate. Invito i cittadini ed i commercianti a partecipare alla diretta delle 7.30 su TG3”.