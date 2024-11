Sono iniziate le celebrazioni per i 125 anni dell’attività delle suore Fma a Barcellona: una via della città sarà intitolata a Madre Morano

Sono iniziate stamattina nell’aula consiliare di Palazzo Longano le celebrazioni giubilari per i 125 anni di attività della suore delle Figlia di Maria Ausiliatrice a Barcellona.

La cerimonia, introdotta dal presidente del consiglio comunale Angelo Paride Pino, ha visto gli interventi dell’assessore alla politiche sociali Roberto Molino, del sindaco Pinuccio Calabrò, della Madre Generale dell’Istituto delle Figlie di Maria Ausiliatrice, Sr. Chiara Cazzuola, dell’Ispettrice delle Figlie di Maria Ausiliatrice di Sicilia, Sr. Angela Maria Maccioni e della direttrici della Casa di Barcellona sr. Maria Anzaldi.

Dorella Marzullo e Nino Genovese hanno racconto con un dialogo a due voci la storia delle suore a Barcellona partendo dal ruolo centrale Beata Madre Maddalena Caterina Morano, provinciale della Sicilia, che avviò l’opera carismatica salesiana a Barcellona il 3 novembre 1899, accogliendo le prime tre Figlie di Maria Ausiliatrice, passando per l’approvazione di Monsignor Munafò e del Beato Sac. Michele Rua.

L’incontro di oggi è stata l’occasione per ufficializzare l’avvio dell’iter per l’intitolazione alla beata madre Morano del tratto di strada antistante l’ingresso dell’oratorio della Casa della Fanciulla, che ospita le suore Figlie di Maria Ausiliatrice, l’attuale via Manganelli.

La giornata, che apre l’anno giubilare per la struttura di via Regina Margherita, proseguirà alle ore 17:30 presso il Salone Teatro della casa della Fanciulla, con il convegno sul tema “L’affido come risorsa territoriale, tra atto di amore, diritto e responsabilità”.