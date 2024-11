Terme Vigliatore, oltre 150 bambini hanno partecipato alla Giornata Educativa sull’art. 3 della Costituzione Italiana

Erano oltre 150 tra bambini e ragazzi di San Biagio e Vigliatore che hanno trascorso l’intera mattinata scolastica presso l’Oratorio di San Giovanni Bosco di Vigliatore, diretto dal parroco don Carmelo Mazzei, impegnati in attività per conoscere la Costituzione italiana e per stare bene insieme, all’insegna della fraternità e dell’amicizia.

Grazie all’attiva collaborazione tra don Mazzei, la preside Laura Calabrò dell’Istituto Comprensivo di Terme Vigliatore e le docenti responsabili di plesso (Loredana Tartivita, Mariapia Caravello e Francesca Bucca) è stata organizzata la 1a Giornata Educativa dell’Istituto, fortemente voluta per innovare il modo di insegnare l’Educazione civica.

Gli alunni guidati dai docenti, dalla preside e dal parroco hanno riflettuto sul valore dell’amicizia come valore sacro da custodire e condividere valorizzando l’unicità della persona pur nella diversità di etnia, lingua, sesso, credo religioso o del contesto personale e sociale in cui vive.

Attraverso l’analisi dell’art.3 della Costituzione gli alunni hanno espresso le loro osservazioni ed opinioni sul fatto che per vivere pacificamente con tutti bisogna imparare a rapportarsi con il prossimo attraverso una lungimirante apertura mentale (per prevenire e contrastare fenomeni di razzismo, radicalizzazione, discriminazione ecc.) e il rispetto reciproco verso la dignità, le opinioni e le esperienze altrui, confrontando esperienze di vita diverse per imparare l’uno dall’altro ed arricchirsi reciprocamente, per capire ed aiutare chi soffre, per creare legami di amicizia forti che ci ritroveremo accanto per tutta la vita.

Nel programma della giornata si sono alternati canti corali, balli di gruppo, lettura collettiva, laboratori di psico-motricità e di pasticceria di base. La sig. Teresa Chiofalo ha inoltre spiegato e dimostrato il procedimento per la realizzazione di biscotti di pasta frolla.

Una mattinata di allegria, spensieratezza, rispetto dell’altro, gioco-sport e lavoro di squadra, nella convinzione che fare Educazione civica significa anche far comprendere che l’amicizia vissuta a scuola e in oratorio è un tesoro raro e prezioso, che dovrebbe e deve essere coltivato e mantenuto attraverso il dialogo, l’accettazione dell’altro e la correzione fraterna.