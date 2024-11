Il Lions Club Barcellona ha sostenuto l’iniziativa Ottobre Rosa sulla prevenzione oncologica a Montalbano Elicona

Si rinnova l’impegno del Lions Club Barcellona PG nell’ambito della prevenzione e promozione della salute e l’attenzione per il territorio. Dopo i successi delle molteplici iniziative realizzate negli ultimi anni con screening per adulti e bambini (effettuati con sistematica periodicità), si ripropone a due anni di distanza la prevenzione oncologica con l’ausilio dell’unità mobile mammografica dell’ASP di Messina.

Il 28 e 29 Ottobre sono stati eseguiti due intensi giorni di screening oncologici, ancora una volta nella accogliente bellissima piazza Maria S.S. della Provvidenza di Montalbano Elicona, frutto della collaborazione, oramai consolidata da anni, con ASP Messina e Amministrazione Comunale nell’intento di raggiungere obiettivi primari di informare, sensibilizzare e garantire livelli essenziali di assistenza.

Gli screening di prevenzione sono stati offerti gratuitamente agli utenti in fascia d’età target. Grande successo ed apprezzamento tra la popolazione che ha rapidamente occupato tutti i posti disponibili.

Sono state eseguite 79 mammografie, 29 Screening del Cervicocarcinoma e circa 64 Screening Cardiovascolari.

“Anche quest’anno – dichiara il Presidente Alfredo Santanocita – abbiamo attenzionato questa particolare attività di servizio che oramai caratterizza il Lions Club di Barcellona PG con l’intento di promuovere la medicina di prossimità, conducendo “a casa” la prevenzione in generale e quella oncologica in particolare. Per questo abbiamo aderito alle iniziative dell’Ottobre Rosa in collaborazione con L’ASP di Messina. Il mio ringraziamento, per questo, alla Dott.ssa Cuffari nella qualità di Direttore UOC centro gestionale screening, al Dr Farsaci, al Dr Paratore, alla dott.ssa Tripodi. Ma vorrei particolarmente ringraziare i soci e gli amici che si sono spesi per gli aspetti organizzativi e di supporto: Nicola Paleologo, Santina Maiorana, Santina Rugolo, Mariella Bertolami, Nino Levita, Daniela Pollino e la dottoressa Carmen Simone.”

Ulteriore ringraziamento il presidente lo rivolge all’Amministrazione Comunale di Montalbano Elicona nella persona del Sindaco Avv. Todaro per la confermata disponibilità e per la condivisione degli obiettivi di promozione della salute.