Domani si festeggiano i 125 anni della presenza della suore delle Figlie di Maria Ausiliatrice a Barcellona P.G.

Si celebra domani mercoledì 6 novembre l’inizio dell’anno giubilare per ricordare il 125° anniversario dall’insediamento del primo gruppo di suore delle Figlie di Maria Ausiliatrice a Barcellona.

Il primo appuntamento è fissato alle 10 presso l’Aula Consiliare del palazzo Comunale della città di Barcellona P.G. con una serie interventi per celebrare e ricordare la storia della presenza delle suore in riva al Longano. Nel pomeriggio, dalle 17:30 presso il Salone Teatro della casa della Fanciulla, via Manganelli n. 4, si terrà il Convegno dal tema: “L’affido come risorsa territoriale, tra atto di amore, diritto e responsabilità”. Saranno presenti la Madre Generale dell’Istituto delle Figlie di Maria Ausiliatrice, Sr. Chiara Cazzuola e l’Ispettrice delle Figlie di Maria Ausiliatrice di Sicilia, Sr. Angela Maria Maccioni.

Per raccontare come si è sviluppata e com’è cambiata l’attività delle suore a servizio della comunità abbiamo intervistato la direttrice dell’opera suor Maria Anzaldi